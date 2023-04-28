港聞

港聞二

前區議員訛稱遭警帶走 官稱事發已久 拒律政司覆核刑期

【明報專訊】時任屯門區議員盧俊宇於2020年11月21日，在facebook發文稱出席元朗7．21事件紀念活動時遭警員反手捉緊帶返警署，其後向警長訛稱上述事件曾發生，受審後被裁定「有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員」罪成，判處240小時社會服務令。律政司申請覆核刑期遭駁回。上訴庭昨補充書面判辭，認為原審裁判官犯錯，本案適合判監3個月，但考慮事發已兩年多，重新判刑對盧帶來困苦，故拒絕覆核刑期。

考慮已完成社服 上訴庭：原可囚3月

上訴庭認為盧俊宇在社運高峰期指控「黑警濫捕」，可引致對警方的仇恨或誤解，導致警方須動用資源調查，惟直至他被判罪成，與感化官會面時，仍然「絕口不提」他虛構帖文內容，仍堅稱在疏失下發帖，忽略了帖文對社會的影響，「嘗試諉過無知和缺乏經驗」，可見他欠缺悔意。

判辭續稱，原審裁判官水佳麗斥責盧俊宇的行為令人不齒，認為即時監禁是考慮之列後，卻轉而稱盧「並非無藥可救」。上訴庭表示無從得知水官基於什麼事實基礎作出此「180度的轉變」，亦認為案發時社會衝突未消除，警民關係仍緊張，可見案情嚴重，可判處高達3個月刑期，水官判刑時犯錯。

上訴庭考慮事隔兩年多，盧俊宇已完成社服令，現從事金融服務業，月入穩定，考慮重新服刑必然對他造成一定困境，應減刑1個月，即使覆核刑期亦只會判兩個月監禁，綜合各方利益，拒絕刑期覆核。

【案件編號：CAAR7/22】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

人工島7800意見書 六成撐1/4反 團體：鬼祟諮詢誤導市民 當年土地大辯論收10萬意見
人工島7800意見書 六成撐1/4反 團體：鬼祟諮詢誤導市民 當年土地大辯論收10萬意見
大嶼北都齊推成本1.5萬億 政府顧問曾稱同步或難支
大嶼北都齊推成本1.5萬億 政府顧問曾稱同步或難支
如簡屋如期落成 團結基金料上樓可縮至4.6年
如簡屋如期落成 團結基金料上樓可縮至4.6年
偕妻遊日消防員 涉拖女子廁所性侵 返港前被捕 消防處證有休假屬員在日涉案
偕妻遊日消防員 涉拖女子廁所性侵 返港前被捕 消防處證有休假屬員在日涉案
長洲兩同門黑漢因財動干戈 一死一被捕
長洲兩同門黑漢因財動干戈 一死一被捕
首搗「直播平台打賞」洗錢 涉5.6億拘14人
首搗「直播平台打賞」洗錢 涉5.6億拘14人
私了的士司機 經理加刑13月 官：原審錯判 指罪責逾襲防暴警
私了的士司機 經理加刑13月 官：原審錯判 指罪責逾襲防暴警
朱國強：傳共5校「派0班」 教局全不講人情
朱國強：傳共5校「派0班」 教局全不講人情
律師會改選8年首無競爭 開明派「清零」
律師會改選8年首無競爭 開明派「清零」
申訴署指教局監管智障校宿舍7不足 指引籠統少巡查 有校事隔3年匯報嚴重事故
申訴署指教局監管智障校宿舍7不足 指引籠統少巡查 有校事隔3年匯報嚴重事故
接載者可用殘疾車位 灰證易領易濫用 申訴署指「無法可執」 運輸署：將檢視審批準則
接載者可用殘疾車位 灰證易領易濫用 申訴署指「無法可執」 運輸署：將檢視審批準則
有人灰證被DQ續用 有人違申請資格獲恩恤
有人灰證被DQ續用 有人違申請資格獲恩恤
網提光時等 主婦囚4月 12歲子旁聽 求情信：請你放媽媽回家
網提光時等 主婦囚4月 12歲子旁聽 求情信：請你放媽媽回家
呂世瑜認罪未減刑 獲批終極上訴證明
呂世瑜認罪未減刑 獲批終極上訴證明
涉轉發帖文煽不投票 康署助理控9罪
涉轉發帖文煽不投票 康署助理控9罪
私家車失控撼欄 司機涉醉駕被捕
私家車失控撼欄 司機涉醉駕被捕
管遊行即倒退？ 劉賜蕙：城市要向前看 國安處主管將退休 稱兩年接40萬舉報信息「反映支持」
管遊行即倒退？ 劉賜蕙：城市要向前看 國安處主管將退休 稱兩年接40萬舉報信息「反映支持」
維護國安「畢生榮幸」 寄語警隊「要有鬥爭精神」
維護國安「畢生榮幸」 寄語警隊「要有鬥爭精神」
女嬰命案 父母稱驅魔 認虐兒 否認傷害「僅想令佢復活」
女嬰命案 父母稱驅魔 認虐兒 否認傷害「僅想令佢復活」
好立克阿華田哺嬰 年輕母判守行為
好立克阿華田哺嬰 年輕母判守行為
通關後首季189宗非法進口食物 逼近去年總數
通關後首季189宗非法進口食物 逼近去年總數
大灣區GBA新聞：從化「請進來」 港澳台百人團考察商機 訪馬場看莊園 官方：引資推動綠色建設
大灣區GBA新聞：從化「請進來」 港澳台百人團考察商機 訪馬場看莊園 官方：引資推動綠色建設
大灣區GBA新聞：糧票家譜報章典籍 文沁閣現收藏30萬「版本」
大灣區GBA新聞：糧票家譜報章典籍 文沁閣現收藏30萬「版本」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】狄志遠擬辦傷健遊行 如掛牌寧取消 稱警反應正面 願心口貼貼紙識別
【Emily】狄志遠擬辦傷健遊行 如掛牌寧取消 稱警反應正面 願心口貼貼紙識別
【Emily】黃偉綸：做記者可享中產生活 如問責官
【Emily】黃偉綸：做記者可享中產生活 如問責官
【Emily】港大學會今舉辦 獲邀人工島論壇 發展局：受邀者因事缺席
【Emily】港大學會今舉辦 獲邀人工島論壇 發展局：受邀者因事缺席
【Emily】葛珮帆染新冠 「好病好辛苦」
【Emily】葛珮帆染新冠 「好病好辛苦」
【Emily】港島聯「關愛基金」資助關愛隊 已籌733萬
【Emily】港島聯「關愛基金」資助關愛隊 已籌733萬