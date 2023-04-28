前區議員訛稱遭警帶走 官稱事發已久 拒律政司覆核刑期

【明報專訊】時任屯門區議員盧俊宇於2020年11月21日，在facebook發文稱出席元朗7．21事件紀念活動時遭警員反手捉緊帶返警署，其後向警長訛稱上述事件曾發生，受審後被裁定「有意圖而提供虛假資料企圖誤導警務人員」罪成，判處240小時社會服務令。律政司申請覆核刑期遭駁回。上訴庭昨補充書面判辭，認為原審裁判官犯錯，本案適合判監3個月，但考慮事發已兩年多，重新判刑對盧帶來困苦，故拒絕覆核刑期。
考慮已完成社服 上訴庭：原可囚3月
上訴庭認為盧俊宇在社運高峰期指控「黑警濫捕」，可引致對警方的仇恨或誤解，導致警方須動用資源調查，惟直至他被判罪成，與感化官會面時，仍然「絕口不提」他虛構帖文內容，仍堅稱在疏失下發帖，忽略了帖文對社會的影響，「嘗試諉過無知和缺乏經驗」，可見他欠缺悔意。
判辭續稱，原審裁判官水佳麗斥責盧俊宇的行為令人不齒，認為即時監禁是考慮之列後，卻轉而稱盧「並非無藥可救」。上訴庭表示無從得知水官基於什麼事實基礎作出此「180度的轉變」，亦認為案發時社會衝突未消除，警民關係仍緊張，可見案情嚴重，可判處高達3個月刑期，水官判刑時犯錯。
上訴庭考慮事隔兩年多，盧俊宇已完成社服令，現從事金融服務業，月入穩定，考慮重新服刑必然對他造成一定困境，應減刑1個月，即使覆核刑期亦只會判兩個月監禁，綜合各方利益，拒絕刑期覆核。