首搗「直播平台打賞」洗錢 涉5.6億拘14人

轉售代幣 警查平台與網紅關係

警方財富情報及調查科根據線報及經調查，前日展開代號「劍持」的打擊洗黑錢行動，探員於全港多個處所共拘捕11男3女，年齡介乎20至59歲，當中3人為骨幹成員，亦是兩間網紅管理公司負責人，另11人是傀儡戶口持有人，他們分別報稱公司董事、裝修工人、銷售員、物流工人及無業。全部14人均涉嫌洗黑錢被捕，由警方帶署扣查。行動中凍結4500萬元集團資產，並阻截459萬元懷疑犯罪得益轉移，搜獲大量證物，包括電腦、銀行文件、提款卡、手機及公司文件等。

據調查顯示，該集團除經銀行帳戶清洗黑錢，亦首次發現有人透過開立網紅公司，利用網上直播平台的打賞制度，將犯罪得益購買平台的代幣或禮物，再將代幣以最高約七折轉售給用家，以清洗犯罪得益。據了解，網上直播平台大受歡迎，視乎網紅知名度，用戶打賞可超過5位數字。涉案公司亦有聘請網紅主持直播，警方現正追查資金流向，及網絡平台與網紅的關係。警方相信已瓦解一個活躍的洗黑錢犯罪集團。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方初步相信，被搗破的洗黑錢集團以每個戶口2000元的報酬招攬傀儡戶口接收騙款，他們涉嫌於2021年11月至2022年7月期間，利用46個銀行戶口，清洗超過5.6億元犯罪得益，部分款項證實與66宗騙案有關，包括電話、投資及網上情緣等。當中最高損失為一名66歲退休事主，接到假冒官員騙徒來電，訛稱他與內地騙案有關，要求交出銀行資料證明，事主其後發現銀行帳戶約6000萬元存款被轉走。