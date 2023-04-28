長洲兩同門黑漢因財動干戈 一死一被捕

事發昨早10時許，據網上流傳片段，李身穿橙色上衣，與身穿橫間短袖衫及短褲的羅在街頭拉扯，其間有人說「做乜×嘢？」、「報警」。據悉，羅最初稱「你做乜搵人打我」，李回應「你係咪有幻聽」，雙方衝突，一度爭奪一條單車鎖。李昏迷倒地後，曾有人在他身旁拍打其面部，「醒呀！唔好瞓呀！」

事主昏迷倒地 疑兇仍動手踩頭

警方接報到場，臨時封鎖大新後街部分路段，涉案的羅已逃離現場，地面遺下損壞的眼鏡及打瀉的外賣粥。救護員即場為李急救，並送往長洲醫院搶救，延至11時53分不治。警方約兩小時後在羅的寓所將其拘捕。水警總區刑事部總警司謝旦生表示，兩人為長洲居民，同有黑社會背景，不排除涉及金錢糾紛，相信李的死因與襲擊有關。警方稍後會安排為死者驗屍，以確定死因。據了解，李昏迷倒地後，羅仍用手施襲，並用力踩他頭部，其後在附近徘徊，及後再折返李身旁張望，之後往碼頭方向逃去。據悉，被捕的羅有吸毒習慣。

街坊：打「拳頭交」不見有血

在現場附近經營日用品店的周先生稱，事發過程「好短時間」，聽到嘈雜聲後，望出店外見兩人打架，有街坊勸止「停手、唔好打」，附近停泊單車亦倒下，「自己個心都驚」，加上要做生意，沒再了解，不清楚兩人爭執原因。及後見到死者倒地，街坊大聲呼喊，「嗌佢醒呀醒呀」，惟不敢胡亂移動他，救護員很快到場。他稱，雙方僅打「拳頭交」，不見有血，對有人身亡感「心噏」。周生認得死者為長洲街坊，花名「白板仔」，不時到店內購物，屬點頭之交，對另一人則印象模糊。