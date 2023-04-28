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港聞二

偕妻遊日消防員 涉拖女子廁所性侵 返港前被捕 消防處證有休假屬員在日涉案

【明報專訊】日本傳媒昨日報道，一名30歲的中國籍男消防員與妻子到日本東京旅遊期間，本周日（23日）晚上獨自外出時，涉嫌將一名20多歲的日本女子拉進一幢大廈男廁內性侵，周三被當地警方以涉嫌「強制性交」罪名拘捕。香港消防處昨回覆本報查詢證實，得知一名屬員涉於日本發生一宗案件，該屬員當時正值休假。

消防處表示，正詳細了解事件，暫時無其他資料補充，並重申非常重視屬員紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

稱買食物獨外出 搭訕日女藉詞問路

《朝日新聞》昨日引述日本警視廳指出，中國籍男子王耀德上周六（22日）與妻子到日本旅遊，並入住東京市內一間酒店。姓王男子於周日（23日）晚上向妻子表示要外出購買食物，將妻子留在酒店，其後獨自外出。同晚約10時半，王男在東京都千代田區街道向一名20多歲的日本女子搭訕，並請求對方帶他到附近一間拉麵店，其間涉嫌突然把該女子拉進一座商住大廈的男廁內性侵。

報道指出，日本警方接獲報案後，經翻查附近閉路電視片段後鎖定男疑犯。王男原定周三（26日）啟程回港，當日在酒店辦理退房手續前被當地警方拘捕，涉嫌「強制性交」罪。根據當地傳媒片段，身穿灰色上衣並戴口罩的男疑犯被多名警員押走。

日本「強制性交」罪成者可囚10年

綜合日媒報道，姓王男子被捕後未有承認或否認指控，並在接受調查期間稱要有律師在場才會回應。根據日本法例，干犯強制性交罪的人，罪成者可判處6個月以上、10年以下有期徒刑。

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