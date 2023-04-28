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如簡屋如期落成 團結基金料上樓可縮至4.6年

【明報專訊】截至去年12月底公屋一般申請平均輪候時間為5.5年，團結香港基金（下稱基金）發表新一份公私營房屋供應預測報告，指在新一屆政府的政策推動下，未來5年住宅供應將明顯改善，若所有簡約公屋單位如期落成，推算到2026/27年度公屋一般申請平均輪候時間有望縮短至4.6年；惟如公營房屋有約16%單位延誤落成，未計及簡約公屋，平均輪候時間將會是5.7年。

倘16%公營單位延誤 料需等5.7年

報告指出，展望未來5個財政年度（2023/24至2027/28年度），在按時交付3萬伙簡約公屋的前提下，預計公營房屋的年均落成量為3.17萬個單位，達到《長遠房屋策略》年均目標。此外，公屋平均輪候時間可望由2021/22年度的6.1年高位，下降至2026/27年度的4.6年，接近政府的績效目標，報告指簡約公屋將成為短期不可或缺的額外補給。

私人供應方面，基金預期未來5年趨勢正面，平均每年約1.9萬伙供應，惟第二個5年期預計每年平均落成量下跌近三成，至1.39萬伙，主因包括「熟地」不足等。基金表示，北部都會區有不少正規劃的私人發展項目，認為長遠政府要進一步釋放發展潛力，須克服交通及排污等問題。

主因熟地不足

料第二個5年私樓落成跌三成

基金副總裁葉文祺表示，利用3個情景分析10年房屋落成表現，若以最順利情景，假設公營房屋用地和所有單位均如期交付和落成，計入使用年期只有5年的簡約公屋，落成量可達36萬伙；若以最多阻礙的情景，假設部分公營房屋用地因處理遷移等程序，導致延誤交付兩年，以及有16%單位延誤落成，10年將有27萬伙房屋落成，較前者減少四分之一。他解釋，16%延誤為過去10年的平均延誤比率。

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