大嶼北都齊推成本1.5萬億 政府顧問曾稱同步或難支

李兆波認同有財務風險

發展局早前多次強調將同時推進兩項目，本土研究社質疑，連政府財務顧問亦憂不可行，當局「憑什麼有信心沒問題」；又指是次公眾諮詢時亦未見政府主動提及兩項目同時上馬的財務影響。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波昨回應本報查詢表示，認同羅兵咸永道推算政府財政儲備未必能同時資助兩項目，認為在儲備下降時再大舉投資，會有財務風險。

據羅兵咸永道（PwC）去年8月於其內地官網上載一份名為《承先啟後，共創新機—解讀北部都會區發展策略》的簡報，羅兵咸永道去年7月與香港中資銀行業協會舉行研討會，透露其現時是港府於「明日大嶼願景」的財務及經濟首席顧問，同時是北都「落馬洲河套區和新田科技城」的財務及經濟顧問。

據該份簡報，羅兵咸永道指發展北部都會區料涉3萬億元投資，當中1萬億或須由政府承擔，發展「明日大嶼願景」則需約5660億元，稱「在沒有考慮這兩個項目的融資情况下，預計香港政府將於2030年出現財政赤字」。

本研社斥政府「自信何來」

本土研究社成員陳劍青表示，觀察到是次人工島公眾參與活動中，本地財金界並未公開表達支持，而政府財務顧問亦憂財政壓力，批評當局「哪來的自信」可同時推進人工島及北都，冀當局澄清羅兵咸永道推算是否屬實。