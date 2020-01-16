人工島7800意見書 六成撐1/4反 團體：鬼祟諮詢誤導市民 當年土地大辯論收10萬意見

甯漢豪稱鼓舞 盼尾季開始環評

發展局昨日公布，研究團隊在此輪公眾參與活動透過展覽、網上意見表格、電郵、電話等，收到約7800份公眾意見，當中60多份來自專業學會、建造業及環團等組織。當中六成支持項目，認為有助增加土地供應，並認同建議填海範圍及三島設計已考慮環境及工程可行性等相關因素；兩成半反對項目中，主要關注人工島對環境生態及公共財政的影響。收到的意見中，約四成提及填海範圍、約五成提及土地用途，提及策略性運輸基建及可能融資選項則分別佔約三成。

甯漢豪昨日在立法會見傳媒交代結果，指反對聲音亦有參考價值，重申項目由2011年起至今經過數次公眾參與及獲一定支持，政府才規劃及研究。她並再一次強調人工島不應再辯論「做與唔做」，應着眼如何做好。

民間團體調查指反對者眾 甯稱抽樣方式異

對於早前有民間團體的調查顯示較多受訪市民反對項目，甯漢豪表示不評論他人調查結果，但亦稱局方與「批評我哋嘅團體」的抽樣方式調查不一樣，指大家以不同模式接觸市民或做調研，「唔需要話你優我劣」。

局方昨交代諮詢具體數據，惟未詳列收集意見具體方式及細節，稱詳細報告將上載至項目專題網頁。本報記者昨向發展局查詢報告何時上載及涵蓋內容，局方未披露，僅重申整理後會上載。

本土研究社研究員陳劍青形容，一個影響本港20、30年規劃的公眾參與活動僅收到7800多份意見，且不設公眾論壇，諮詢對象大多是專業團體，明顯「不合格」及「不科學」，所得出「六成支持結果」亦沒有民意授權及代表性成疑，不足以證明人工島獲市民支持。陳稱從局方鬼祟展開諮詢期已可見，局方本已是「有計劃地」令今次諮詢低調，參與度低是意料之內。

綠色和平：33簡介會 全無市民參與

綠色和平資深項目主任陳可淳指出，7800份意見不但遠較規模更小的三跑環評、東北發展第三階段諮詢等的過萬份意見少；而33場簡介會中，九成為專業學會、商會等官方諮詢架構，全無市民參與，造成今次諮詢規模小、參與人數少、代表性低，令人質疑當局有意迴避大眾意見。

民建聯立法會新界北議員劉國勳認為諮詢不足的說法有欠公道，稱填海議題由2011年討論至今達12年，其間已有多次諮詢，盼人工島項目可盡快上馬。香港工程師學會及測量師學會均發新聞稿表示，樂見公眾支持交椅洲人工島項目，稱會繼續提供專業意見。

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