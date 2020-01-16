大灣區GBA新聞：糧票家譜報章典籍 文沁閣現收藏30萬「版本」

所謂中華版本，包括有文字記載以來古今中外載有中華文明印記的各類版本資源，除了漢文版本，還包括少數民族文字、點字和各種外文版本，這些版本資源包括文獻、碑帖、家譜、手稿、印版、圖紙、照片、郵票、錢幣、糧票等。

涵古今中外「載中華印記」資料

文沁閣設計收藏量達2500萬冊（件），現時藏有重點歷史文獻、科學技術等各類特色版本20多萬冊（件）、港澳台版本8萬多種、海外版本約2萬種。當中珍藏包括「原大、原樣、原色」的影印版《文津閣四庫全書》版本，《永樂大典》影印本162冊、台北故宮博物院藏《永樂大典》影印本62冊等。此外還有16世紀西班牙文《中華大帝國史》、19世紀英文《紅樓夢》等重點海外版本。

文沁閣內設不同主題展區，其中有介紹中國從古到今有關印刷、文字、卷籍、書刊等的中華版本演變歷史；透過不同報章、手稿、信函等「紅色版本」，展示共產黨在廣東的革命歷史；以及海上絲綢之路各個歷史時期留存至今的典籍、繪畫、照片等版本。