大灣區GBA新聞：從化「請進來」 港澳台百人團考察商機 訪馬場看莊園 官方：引資推動綠色建設

明報記者 陳子凌

應從化區海外聯誼會邀請，香港霍英東集團、香港國際經貿合作協會、美國美東華人社團聯合總會等代表共112人參團，本月中先後考察香港賽馬會從化馬場、國家版本館廣州分館、從都國際莊園、南粵僑創基地世界生態設計小鎮等從化重要項目。

從化區區委書記董可表示，從化作為大灣區重要生態腹地，生態資源得天獨厚，綠色發展趨勢強勁、國際交流日益頻繁，正逐漸成為廣州建立國際交往中心的重要支撐。今年初，從化推出「1+3+5+N」產業發展政策體系，為企業提供全面政策支持，幫助企業「做大做強」。

董可上月率團赴港招商，到訪香港賽馬會就從化馬場二期、廣州從化國際賽馬發展中心等相關項目洽談。董可稱，香港賽馬會正加快推進從化馬場常規性賽馬賽事計劃，擬於2026年開始舉辦賽事。從化將圍繞建立世界級現代馬產業經濟圈的目標，按照廣州市政府與香港賽馬會簽署的框架合作協議，全力支持香港賽馬會在從化的發展，推動大灣區馬產業發展。

沙草石按港標準 帶動灣區馬產業

從化馬場位於從化區良口鎮，佔地150公頃，現時用作新馬匹訓練設施及賽馬，最多可同時容納超過660匹現役馬。據廣州市早前公布的城市發展規劃及市政府與馬會簽署的合作協議，從化馬場將興建全新的觀眾看台，增建馬廄、馬匹訓練設施和擴建員工宿舍，並推動一系列與馬產業相關的項目。觀眾看台現已動工興建，預計2025年竣工，可容納約9000人。從化馬場職員介紹，賽場草地按大石、小石、沙粒、有機混合沙及草坪分5層鋪設，完全按照香港標準。

從化區委統戰部表示，從化「走出去」的同時正積極「請進來」，是次港澳台僑企業家考察活動便是率先「請進來」，旨在搭建平台，牽線吸引一批有實力的港澳台僑企業投資從化，為從化區加快建設綠色發展，推動高質素發展注入新動力。