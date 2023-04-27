港聞

港聞二

勞顧5代表反對擴輸勞 斥政府另起爐灶

【明報專訊】有指政府擬擴大輸入外地勞工。5名勞工顧問委員會僱員代表昨日開記招表明反對，批評政府淡化勞顧會履行三方協商的責任，在外勞計劃「另起爐灶」，未顧及本地勞動階層的就業發展機會，對此失望及不滿，要求政府履行三方協商的責任。有航空業工會亦指，機場補充外勞不應繞過勞顧會，政府要把關保障本地勞工。

勞顧會僱員代表譚金蓮、林偉江、賴美珠、勵娜及黃硯灝昨在記者會表示，新冠疫情期間各行業的生產服務及消費方式發生不同程度的轉變，人手短缺並非只是人手多少的問題，亦是提高生產效率、服務質素、推動行業現代化發展及人力發展規劃的問題。他們又稱，在政府未有推動改善工作環境及人力資源規劃的前提下，多次傳出繞過現行「補充勞工計劃」，推出積極放寬的外勞政策，甚至以輸入外勞視為推動行業發展的主要措施，實是不合適。

香港民用航空事業職工總會在另一記者會表示，根本解決機場人力資源的有效方法，是政府規劃航空業的人力資源培訓計劃，並改善機場交通配套；機場公司應盡快改善薪酬福利，讓機場僱員能分享航空業復常的經濟成果。

勞工處：高度重視勞顧會

勞工處回覆查詢時稱，政府會在保障本地工人優先就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業或工種人手短缺的問題；政府高度重視勞顧會作為勞工事務的三方協商平台，會繼續就輸入勞工事宜保持溝通。

相關字詞﹕政府 輸入外勞 勞顧會

上 / 下一篇新聞

老翁遭斬斃案 樓下麵店老闆控謀殺 共拘8人部分黑幫 傷勢集中手腳料失血過多
老翁遭斬斃案 樓下麵店老闆控謀殺 共拘8人部分黑幫 傷勢集中手腳料失血過多
綠表新例通過 購居屋禁持港樓 黃碧如：是時候檢討公屋富戶政策
綠表新例通過 購居屋禁持港樓 黃碧如：是時候檢討公屋富戶政策
司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」
司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」
「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館
「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館
美食市集地區門票即日派完 有人排8次領16張
美食市集地區門票即日派完 有人排8次領16張
雲巴「具體問題」 政府比亞迪正交流 林世雄稱將蒐營運數據 未提東九引入否
雲巴「具體問題」 政府比亞迪正交流 林世雄稱將蒐營運數據 未提東九引入否
討論財案 葉劉促消費券勿常派 陳振英倡研稅基開源
討論財案 葉劉促消費券勿常派 陳振英倡研稅基開源
衛署推算：一成壯中老年將患心血管病
衛署推算：一成壯中老年將患心血管病
區會直選比例 范太倡22%如立會 若當選者能顧全大局 日後或可漸增
區會直選比例 范太倡22%如立會 若當選者能顧全大局 日後或可漸增
辯方需時閱新信息 鍾錦麟延下周四作供
辯方需時閱新信息 鍾錦麟延下周四作供
「ZZ」車牌最快明年派 局方：已收回300萬牌再分配
「ZZ」車牌最快明年派 局方：已收回300萬牌再分配
的士投訴升12.6% 研推記分制設兩級罰則
的士投訴升12.6% 研推記分制設兩級罰則
遭輾斃學牌鐵騎士 中學同窗讚「開心果」
遭輾斃學牌鐵騎士 中學同窗讚「開心果」
易通行在即 半數車主未開戶 青沙5‧7實施 行車線9變「3+1」
易通行在即 半數車主未開戶 青沙5‧7實施 行車線9變「3+1」
疑砌機械人口角 12歲男生涉鎚扑同窗被捕
疑砌機械人口角 12歲男生涉鎚扑同窗被捕
「內部認購」演唱會門票 兩人涉行騙70人疑受害
「內部認購」演唱會門票 兩人涉行騙70人疑受害
自稱三合會成員 前區議員等7人罪成還押 官指臥底警證供可靠 摘7次對話有情報價值
自稱三合會成員 前區議員等7人罪成還押 官指臥底警證供可靠 摘7次對話有情報價值
被指破產後居獨立屋花園 邱德根女兒稱獲授權打理
被指破產後居獨立屋花園 邱德根女兒稱獲授權打理
淘大商場衝突 男子拒捕罪成
淘大商場衝突 男子拒捕罪成
中年漢賭檔倒斃 兩男涉搬屍被捕
中年漢賭檔倒斃 兩男涉搬屍被捕
海關檢1800萬元掘礦機等電子產品
海關檢1800萬元掘礦機等電子產品
大灣區GBA專題：中國醫療卡傍身 直接入院免按金
大灣區GBA專題：中國醫療卡傍身 直接入院免按金
大灣區GBA專題：駐粵辦大灣區發展推廣中心揭幕
大灣區GBA專題：駐粵辦大灣區發展推廣中心揭幕
大灣區GBA專題：安永大灣區服務中心落戶前海
大灣區GBA專題：安永大灣區服務中心落戶前海
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】米芝蓮之吻 「疊囍居」摘星即結業
【Emily】米芝蓮之吻 「疊囍居」摘星即結業
【Emily】海關進軍抖音 何珮珊粉墨登場迎客 推精明消費者錦囊 籲網民「點個讚」
【Emily】海關進軍抖音 何珮珊粉墨登場迎客 推精明消費者錦囊 籲網民「點個讚」
【Emily】如心酒店撥百間房做青年宿舍 月租4680 貴啲啲有海景
【Emily】如心酒店撥百間房做青年宿舍 月租4680 貴啲啲有海景
【Emily】民研：政府民生經濟 滿意度負變正
【Emily】民研：政府民生經濟 滿意度負變正
【Emily】重臨駐京辦 陳國基：格外親切
【Emily】重臨駐京辦 陳國基：格外親切