勞顧5代表反對擴輸勞 斥政府另起爐灶

勞顧會僱員代表譚金蓮、林偉江、賴美珠、勵娜及黃硯灝昨在記者會表示，新冠疫情期間各行業的生產服務及消費方式發生不同程度的轉變，人手短缺並非只是人手多少的問題，亦是提高生產效率、服務質素、推動行業現代化發展及人力發展規劃的問題。他們又稱，在政府未有推動改善工作環境及人力資源規劃的前提下，多次傳出繞過現行「補充勞工計劃」，推出積極放寬的外勞政策，甚至以輸入外勞視為推動行業發展的主要措施，實是不合適。

香港民用航空事業職工總會在另一記者會表示，根本解決機場人力資源的有效方法，是政府規劃航空業的人力資源培訓計劃，並改善機場交通配套；機場公司應盡快改善薪酬福利，讓機場僱員能分享航空業復常的經濟成果。

勞工處：高度重視勞顧會

勞工處回覆查詢時稱，政府會在保障本地工人優先就業的前提下，容許適度和有規範地增加輸入勞工，紓緩個別行業或工種人手短缺的問題；政府高度重視勞顧會作為勞工事務的三方協商平台，會繼續就輸入勞工事宜保持溝通。