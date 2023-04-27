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衛署推算：一成壯中老年將患心血管病

【明報專訊】衛生署昨日公布調查結果，發現2020至2022年度本港高血壓患病率以及超重和肥胖的普遍率，均較2014至2015年度上升，其中超重和肥胖普遍率約6年間增加約5個百分點至54.6%，高血壓患病率則增近兩個百分點至29.5%。調查另推算，30至74歲者未來10年內，每1000人或將有114人患心臟衰竭、中風等心血管疾病。署方估計，情况或與市民體能活動量、不良飲食習慣有關。

超重和肥胖率55% 6年升5百分點

為了解市民健康狀况，衛生署於2020年11月至2022年2月做第三次全港人口健康調查，訪問逾1.6萬名15歲或以上的非住院香港人口，並為其中逾2000人進一步檢查身體。署方去年12月發表首部分調查報告，昨日公布第二部分報告、涵蓋身體檢查的結果。

結果顯示，本港超重和肥胖普遍率由2014至2015年度的50%增至54.6%，估計與受訪者體能活動不足情况顯著上升有關。調查另發現，本港多項慢性疾病在15至84歲人口仍普遍，當中32.6%受訪者體重達「肥胖」、22%達「超重」；高膽固醇血症患病率達51.9%、高血壓為29.5%、糖尿病則有8.5%。

衛生署稱，逾八成受訪者有高鹽飲食、九成人鉀攝取量不足。署方分析，上述兩種飲食習慣均為引致高血壓等慢性疾病的風險因素，並利用風險模型推算未來10年，30至74歲者每1000人將有114人患心血管疾病。

衛生署發言人稱，體能活動、蔬果進食量不足，以及吸煙和飲酒等，為引致癌症、心血管疾病等重要風險因素，呼籲市民維持足夠體能活動，均衡飲食。

相關字詞﹕心血管疾病 糖尿病 肥胖 超重 慢性疾病 全港人口健康調查 衛生署

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