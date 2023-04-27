港聞

港聞二

討論財案 葉劉促消費券勿常派 陳振英倡研稅基開源

【明報專訊】立法會大會昨日討論《2023年撥款條例草案》，多名議員關注公共財政，新民黨主席葉劉淑儀認為消費券不能成為恆常措施，否則增加政府財政負擔，並強調不應讓市民依賴政府。金融界陳振英批評《財政預算案》在長遠增加收入的措施上「留白」，促請政府檢視需否改革稅基。

新一份預算案提出派5000元消費券，曾表明反對的葉劉淑儀認為，通關後大量本港消費力外流，現時經濟初步復蘇、市面熱鬧，相信消費券有其必要，但重申不能成為恆常措施，憂慮政府負擔增加，並稱讓市民依賴政府有違「獅子山精神」。她說，本港近年人口流失，會影響經濟規模，她指中部水域人工島估算成本5800億元，北部都會區的開支仍未交代，認為現有8000億元財政儲備不足以應付，冀政府以新思維理財融資，包括成立投資工具、公私營合作、向商界融資、利用三隧及港鐵投資等。

陳振英認為，本港短期財政儲備仍然充裕，但長遠隨着人口老化，醫療及福利開支會增加，另有多項基建涉及龐大工程開支，政府需投入資源推動經濟發展，稱長遠如何增加收入是遲早要面對的問題，惟預算案卻「留白」。他表示，社會有意見認為稅基需擴闊，建議政府邀請國際學者和專家提出建議，檢視長遠如何開源。

田北辰促大數據查濫用公屋

實政圓桌田北辰則批評政府在部分範疇未將公帑用得其所，舉例斥資興建簡約公屋，惟未有積極打擊濫用公屋問題，質疑濫用單位數目或多於簡約公屋總數，促請當局運用大數據調查。立法會今日續會，繼續審議有關草案。

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