雲巴「具體問題」 政府比亞迪正交流 林世雄稱將蒐營運數據 未提東九引入否

財政司長陳茂波昨日率領多名官員出席前廳交流會。特首李家超上周率領政府及立法會訪問大灣區期間，曾試乘比亞迪研發的無人駕駛列車「雲巴」，參觀後稱有「新想法」。多名議員昨日在交流會上，向林世雄提出有關引入「雲巴」的關注，林世雄會後表示歡迎內地發展綠色智能運輸系統，港府持開放態度，會向比亞迪索取數據，以審視在港引入「雲巴」的可行性，但未有交代是否考慮在東九龍高架無軌捷運系統及啟德引入「雲巴」。

鄧家彪：林質疑車門少效率減

工聯會鄧家彪認為，交流會上感覺政府並非特別偏重「雲巴」，他引述林世雄質疑「雲巴」只有一道車門上落客，效率不高，需考慮更多資料。鄧表示，政府認為其他新發展區可考慮引入「雲巴」或其他運輸系統，對啟德興建單軌列車的態度也略為軟化，他估計政府關注客量問題，並需評估能否自負營虧。

顏汶羽則引述林世雄稱，政府曾研究「雲巴」、株洲「智軌」及廈門快速公交（BRT）等系統，局方正就如何疏散乘客、建造成本、上落客等具體問題與「雲巴」交流。顏認為，「雲巴」在深圳僅營運約4個月，主要以2至3卡車運行，冀政府向比亞迪索取更多營運數據，了解如果在港以8卡車營運，能否維持每100米上升12米的爬坡能力。他說，會上未討論到招標等問題，期望政府考慮不同運輸系統所需配套後再訂立招標條款。

建築機械人研擴至燒焊

另外，會上有議員關注香港會否引入建築機械人。房屋局長何永賢稱，政府地盤已試用油漆機械人，正探討用於其他用途，如燒焊機械人。民建聯陳克勤引述何表示，當局會推動建造業更廣泛應用機械人，緩解人手不足，長遠縮減成本。

陳茂波亦提到，本地投資環境和氣氛陸續回復，消費情况理想，對今年餘下時間的經濟復蘇有信心。