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美食市集地區門票即日派完 有人排8次領16張

【明報專訊】首場「開心香港」美食市集將於周六（29日）及下周日（30日）在灣仔會展舉行，將以環球、華夏和香港地道美食為主題。18區民政諮詢中心昨早8時起免費派門票，每人每次限取兩張。本報記者昨日分別到長沙灣及灣仔民政諮詢中心觀察，前者約8時正已有近百人等候，後者約7時半已有逾百人排隊，另發現至少5人先後排隊取票多次，當中有人排隊8次、共領16張門票。

灣仔民政諮詢中心昨晨約7時半已見排隊人龍，由位於柯布連道的灣仔民政諮詢中心，排至修頓室內球場門外。排隊市民主要為長者，排頭位者昨早7時已到場。現場有約10名職員協助，沿人龍提醒排隊市民門票分為周六及周日，可自行選擇日子，又指示市民兩人一行排隊。周日門票9時45分派畢，周六門票則於9時54分派完。民政事務總署早前稱已預留部分門票於市集舉行期間在會場免費派發。

昨早7時50分到場排隊的劉先生表示，排隊取票過程暢順，約5分鐘便成功取票。本報記者發現，劉於取票後再次排隊，總共排隊8次，共領取16張門票。他其後向記者說，派門票的職員沒阻止他再排隊，故「拿取（門票）給親戚及朋友」。劉稱兩天活動都會入場，期待品嘗美食，認為政府應多舉辦類似活動，「一起開心一下」。本報記者亦發現，累計至少有5名市民先後排隊取票多次，其中排隊取票4次的唐小姐表示，一共取得周六及周日門票各4張，將與家人一起到美食市集品嘗美食。

有排隊者不知食物自費

排第7位的李小姐稱，早上約7時20分已到場排隊，只知道美食市集免費入場，不知道場內食物要付費又或有什麼食物，但她表明會在場內消費，「支持一下香港經濟」。另有長者排隊期間從職員口中得知排隊是拿取美食市集門票後，即時離開；有人約9時55分到場，得悉門票已派完，稱會在活動舉行當日到現場拿取門票。

5月6月兩場毋須門票

民政事務總署其後宣布，首場美食市集10萬張免費門票已派發完畢。第二場美食市集將於下月6日及7日在沙田大會堂廣場和沙田公園舉行，以華夏和香港地道美食為主題；第三場則於6月3日及4日在觀塘海濱「VESSEL發現號」舉行，以亞洲美食和美酒佳餚為主題，兩場市集皆不設門票，免費入場。

「開心香港」另一活動、周六「全港戲院日2023」，網上及各大院線戲票今早11時起預售，每人每次限購4張。

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