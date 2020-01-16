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「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館

【明報專訊】本周末踏入五一黃金周，是內地與香港全面通關後首個長假，入境處估計周六（29日）至下周四（5月4日）期間，有約461萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中約八成半為陸路客。為應對大批旅客來港，旅遊事務署本月先後兩次與業界和相關部門召開會議，昨日公布將由海關、警務處、入境處等成立跨部門聯合指揮中心，假期間監控各陸路邊境管制站。旅監局稱，已於周一聯同海關到入境旅行團註冊商店巡查，將與內地相關旅遊部門就團餐安排等進一步交換意見。

下周一陸路入境高峰料42萬

入境處預料，周六至下周四勞動節假期期間，有461萬人次經各管制站進出香港，較2019年新冠疫情前同期估算的668萬出入境人次，減少三成。處方估計，陸路出境較繁忙日子為本周六，料達35.9萬人次；陸路入境高峰期為下周一，料達42.2萬人次。羅湖管制站預計最繁忙，共113萬人次進出香港，日均約18.8萬人次；落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別日均有約13.4萬及9.2萬人次出入境。入境處稱已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道，以疏導人流及車流。

政府表示，旅遊事務署先後於本月3日及本周一兩次召開統籌會議，預備勞動節假期接待訪港旅客安排，會議由旅遊事務專員沈鳳君主持，出席代表來自海關、警務處、入境處、運輸署、多區民政事務處，以及多個旅遊相關機構，包括旅監局、旅發局、旅議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業代表。

海關聯同警務處、入境處及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於勞動節假期啟動，監控各陸路邊境管制站，亦會與內地對口機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。

旅監局求助熱線延長服務

旅監局表示，勞動節假期期間求助熱線3698 5900服務時間會延長到早上9時至晚上11時，並執行一系列特別措施，包括在較多入境旅行團活動的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，並敦促旅行代理商與各持份者採取適當措施，做好人流和旅遊巴管理等協調工作，盡力減少旅遊活動對社區的影響。

擬重啟港穗優質旅社名單

旅議會於2015年與廣州當局簽署《港穗旅行社合作框架協議》，推出「優質誠信香港遊」紅名單制度，加入名單的旅行社須承諾不組辦低價香港遊、不強迫旅客購物等，名單最近一次更新為2020年3月。旅監局昨日表示，會推進重啟紅名單制度，將與廣州市文化廣電旅遊局等持份者研究細節，具體方案容後公布。

相關字詞﹕團餐 港穗旅行社合作框架協議 入境處 旅監局 旅遊事務署 旅客 五一黃金周

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