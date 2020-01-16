「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館

下周一陸路入境高峰料42萬

入境處預料，周六至下周四勞動節假期期間，有461萬人次經各管制站進出香港，較2019年新冠疫情前同期估算的668萬出入境人次，減少三成。處方估計，陸路出境較繁忙日子為本周六，料達35.9萬人次；陸路入境高峰期為下周一，料達42.2萬人次。羅湖管制站預計最繁忙，共113萬人次進出香港，日均約18.8萬人次；落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別日均有約13.4萬及9.2萬人次出入境。入境處稱已減少前線人員休假，加開檢查櫃枱及通道，以疏導人流及車流。

政府表示，旅遊事務署先後於本月3日及本周一兩次召開統籌會議，預備勞動節假期接待訪港旅客安排，會議由旅遊事務專員沈鳳君主持，出席代表來自海關、警務處、入境處、運輸署、多區民政事務處，以及多個旅遊相關機構，包括旅監局、旅發局、旅議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業代表。

海關聯同警務處、入境處及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於勞動節假期啟動，監控各陸路邊境管制站，亦會與內地對口機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。

旅監局求助熱線延長服務

旅監局表示，勞動節假期期間求助熱線3698 5900服務時間會延長到早上9時至晚上11時，並執行一系列特別措施，包括在較多入境旅行團活動的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，並敦促旅行代理商與各持份者採取適當措施，做好人流和旅遊巴管理等協調工作，盡力減少旅遊活動對社區的影響。

擬重啟港穗優質旅社名單

旅議會於2015年與廣州當局簽署《港穗旅行社合作框架協議》，推出「優質誠信香港遊」紅名單制度，加入名單的旅行社須承諾不組辦低價香港遊、不強迫旅客購物等，名單最近一次更新為2020年3月。旅監局昨日表示，會推進重啟紅名單制度，將與廣州市文化廣電旅遊局等持份者研究細節，具體方案容後公布。