海關檢1800萬元掘礦機等電子產品

內地禁採幣 走私圖利

海關區域巡邏船於上周六（22日）凌晨零時20分，在屯門爛角嘴對開發現一艘開往佛山的內河船，當時天氣惡劣，海面能見度低，關員懷疑有人趁機走私，隨即截停搜查，船上有6名船員及載有38個貨櫃，載貨清單報稱其中17個櫃載有膠粒，由於內地亦有生產膠粒，大量同類廉價貨物由本港運往內地並不尋常，關員遂將船押往屯門內河碼頭查驗。

海關進一步查驗該批貨櫃，透過X光影像發現，當中5個載有膠粒貨櫃表面大致均勻，但中間位置參差不齊，打開貨櫃發現約有33板貨物，中間位置多板貨物的卡板畫有記號，當移除面層的膠粒，發現裏面有多個紙箱載有未報關的電子產品，該5個貨櫃內共檢獲6000部手提電話、3000部電腦、4萬件電話零件、3萬件電腦零件及160萬件集成電路板，市值約1800萬元。當中有35部為虛擬貨幣「掘礦機」，由於內地已禁止採掘虛擬貨幣，因此設備在內地市場難求。海關經跟進調查，拘捕一名62歲男子及一名52歲女子，分別為寄貨公司董事及安排貨櫃付運公司董事。初步估算該批貨物若成功走私回內地，可逃避約650萬元稅款。