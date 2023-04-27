淘大商場衝突 男子拒捕罪成

被告范子謙被控於2019年9月14日，在淘大商場一樓抗拒在正當執行職務的高級督察鄺志文和警長3870。

未證被告知警員身分

另一拒捕罪脫

控方指被告從後擊打警長3870的背部，並用頭撞向其嘴唇。劉官在裁決認為警長當時穿便裝，僅表露身分一次，其時被告背向警長，或沒有聽到，故不能肯定他撞向警長時知悉對方是警員；警長沒有目睹誰從後襲擊他，轉身後只看到相距5米的被告，故法庭不會推斷被告襲擊警長，裁定其中一項拒捕罪脫。

辯方質疑警按被告頭撞地 官裁合法使用武力

辯方另質疑兩名警員制服被告時，按住其頭部快速撞地，導致他頭皮多處擦傷及有腦震盪症候群，需留院。劉官則指被告當時掙扎，令警員無法扣上手扣，故警員需合力將他按地制服，相信屬合法使用武力。

至於涉及高級督察鄺志文的控罪，劉官信納鄺表露身分時兩人相距甚近，被告應知悉對方是警員；雖然辯方質疑鄺指稱他兩度表露警員身分，及被告打其左臂的時段僅兩秒，不可能「兩秒完成3個動作」，但劉官認為「一秒之內可以有好多動作發生」，且鄺在什麼時候表露身分並非關鍵。劉官總結被告在知悉對方身分下，仍打警員左臂、拉扯他令其雙腳在地「拖行」、抱其雙腿令他失平衡及試圖搶警棍，故裁定另一項拒捕罪成。

【案件編號：KTCC 662/22】

（反修例風暴）