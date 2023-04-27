被指破產後居獨立屋花園 邱德根女兒稱獲授權打理

原告指斷電後被告自設發電機

原告Marspan Limited，被告為邱美琪、任何佔用該西貢清水灣岩頭沙一幅土地者及Tan Wai Kee（邱美琪前夫）。

原告早在昨日聆訊前，向法庭申請並獲批臨時禁制令，禁止被告在花園內築起任何違規建築物。該次判辭披露部分細節，指邱美琪自2022年7月被逐出獨立屋後，與不明人士繼續佔用花園；原告稱是獨立屋的合法持有人及花園的租賃人，該花園於1998年2月4日向政府以短期租約租借，租約訂明土地只可作私人花園、儲物室及廚房用途。

原告昨陳辭稱花園有人居住，並讀出獨立屋保安的站崗紀錄稱，去年12月23日「女士（原告指是邱美琪）帶9隻狗外出，餘下兩隻同賓仔（外傭）喺室內」，翌日記錄「女士昨晚回閘後再沒有外出」等。

原告又指獨立屋與花園共用電力，原告發現有人用電後，遂懷疑有人居於花園，當日截斷獨立屋供電後，邱美琪卻在一天內設置柴油發電機。原告要求法庭頒令花園只可以符合租約用途，即被告不得在花園內居住，須撤走狗隻，並要求清空及交還花園予原告。

稱前夫持原告股份

受託照顧逾10隻狗

被告一方則指Tan Wai Kee持有Marspan Limited部分股權，他有權進入該花園，並已授權邱美琪代為看管花園，被告從沒有獨佔花園，原告可隨時使用。被告又指該些狗已在花園生活逾10年，如清空花園交回原告，不能確保原告能否盡責照顧。

翻查資料，邱美琪因未能償還約3900萬元欠款，2018年遭呈請人申請其破產。她曾提出和解方案，即叫價1.7億元出售自住清水灣物業套現，最終物業仍未賣出，法庭已頒令邱美琪破產。

【案件編號：HCMP 968/22】