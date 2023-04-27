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自稱三合會成員 前區議員等7人罪成還押 官指臥底警證供可靠 摘7次對話有情報價值

【明報專訊】警方早年派員展開臥底行動，拘捕綽號「田雞東」的前元朗區議員鄧勵東（圖），以及疑為和勝和成員及高層等7人，控告「自稱三合會成員或幹事」、「以三合會成員身分行事」等12罪，昨在區院被裁定其中10罪成立，他們被撤銷保釋，分別押後至5月11及24日判刑。法官認為臥底警員證供可靠，其「流水簿」記錄過百事件，其中7次對話與本案有關，具情報價值。

7名不認罪被告為「日本仔」胡學霖（46歲）、「囝囝」張銓漢（64歲）、「田雞東」鄧勵東（64歲）、「標哥」郭贊財（64歲）、「花仔文」文冠榮（65歲）、「力哥」黃繹維（57歲）及「肥寶」張允耀（40歲）。控罪發生於2016年11月21日至2017年6月15日之間，地點在元朗銀湖芬蘭浴室。

辯方在裁決後指出，被告由被捕至今逾5年半，認為案件延誤，法官葉佐文接納。另外，鄧勵東已離任元朗區議員一職，辯方代求情稱，鄧過往服務元朗鄉村，只有聚賭、駕駛定罪紀錄，又指鄧在案中提到「我哋做黑社會低調啲啱，𠵱家唔同以前」，此番說話非為增黑社會影響力，亦無提社團背景，無威嚇成分。

案件耗5年辯方指延誤 官接納

審訊時辯方提出多項質疑，包括警方事前無替臥底警員任言峰作足夠訓示，以及浴室水池有不同噪音，警員未必準確聽到被告對話，亦無即時將對話記錄在「流水簿」上，記憶或出錯；不過葉官裁決稱，本案案情並非特別複雜，以他當差6年的經驗已足夠應付，即使案發時附近有雜音，不代表影響他聆聽內容。

對話翌日才記錄 官稱合理

葉官留意到警員大多在對話發生翌日內便記錄下來，認為做法合理，因若他在行動期間貿然取出手機會引起懷疑。葉官又指出流水簿記錄過百事件，僅其中7次對話與本案相關，該些對話獨一無二，具情報價值，警員不記得其他事件也不足影響其可信性，並信納各控方證人證供。

至於被告張允耀曾表示「如果唔係做得衰嘢多要氹吓老婆，我下次都唔搞呢啲飯（局），不過算啦，借啲意同我勝和啲兄弟聚吓都好」，黃繹維和應「係啦」，葉官稱黃可能是和應「氹老婆」或聚餐，基於疑點利益歸於被告，裁定黃一項自稱三合會成員罪脫。不過張回應「我大佬唔去呀，話有差佬呀」，葉官指看不到為何被告兄長或上司會擔憂遭警方拘捕，因此推斷被告必定是指黑社會人物。

【案件編號：DCCC 140、620/19】

相關字詞﹕元朗 區域法院 三合會 臥底

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