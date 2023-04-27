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易通行在即 半數車主未開戶 青沙5‧7實施 行車線9變「3+1」

【明報專訊】不停車繳費「易通行」下月7日清晨5時起於青沙管制區實施，運輸署長羅淑佩昨稱，截至前日已發出逾66萬張「車輛貼」，佔全港已領牌車輛約82%，的士車輛貼亦已發出約1.84萬張，形容數字已比2月中宣布需延期時「翻了一番」，相信社會已「準備就緒」實施「易通行」。不過，約80萬車主中僅逾43萬、即只有約半數車主已開通「易通行」戶口，倘無戶口下經過隧道，署方會以短訊及電郵等向車主追收隧道費，與「無貼」車主無異。

倘車主一直不開戶 運署：將聯絡了解

被問到如有車主一直不開戶繳費會如何處理，羅淑佩稱會主動聯絡了解，又稱初期會以協助市民適應新科技的角度出發，如實施一段時間後發現牽涉的行政費成本仍高，會再考慮改變做法。

運輸署昨日舉行發布會簡介青沙管制區實施「易通行」安排，日後車輛將經過位於尖山隧道近九龍出入口的「龍門架」時收費，往沙田方向車輛會在入隧道前經過，往九龍方向則於出隧道才會過龍門架。「龍門架」底部設8塊白色正方形裝置，裝置會利用無線射頻識別技術（RFID）偵測車輛上的繳費貼，自動從戶口扣錢。如未貼車輛貼或未開通戶口，署方會利用「龍門架」16支鏡頭拍攝和錄影車輛車牌，以追收隧道費。龍門架上亦有光學雷達量度車輛，以辨別車種屬私家車或貨車等。

稱系統可每小時處理7萬架次 「綽綽有餘」

現時於青沙管制區收費廣場，來回各設9條收費管道行車線。羅淑佩指出，下月7日凌晨2時起會封閉相關道路以更改交通標記，凌晨5時重開並轉用「易通行」，屆時所有收費亭及快易通車道會拆卸，來回方向各收窄至3條行車線及1條巴士專用行車線。羅表示，「易通行」精髓在於隧道內是三線行車，署方便安排3條行車線進入隧道，認為如毋須轉線及停車繳費，不會造成瓶頸。

羅淑佩又稱，現時「易通行」系統每小時可處理雙向共7萬架次車流，而青沙現時全日車流6萬架次，相信實施當日車流正常不會塞車，形容系統應付量「綽綽有餘」。

翻查運輸署數據，新冠疫情前的2019年5月，各收費隧道最繁忙一小時車流量合計為5.6萬架次。羅稱，系統處理量未來會再提升，目標是可處理流量比實際車流多數倍，「好有信心」不會發生超出7萬車流系統便無法處理的情况。

收費廣場續限速50公里 「倘暢順研放寬」

另外，「易通行」實施後車輛雖毋須再於收費廣埸停下繳費，署方稱收費廣場仍維持時速上限50公里。被問到能否提升車速，羅淑佩指車速首要考慮安全，現時不會放寬，如日後車流變得暢順可考慮。

香港汽車會會長李耀培表示，由於收費廣埸有拆除收費亭工程，故理解初期為安全仍限速50公里，他盼完工後可提速至70公里，以便車主整個路段可以均速行駛，形容這才是真正理想的「無障礙」。

羅淑佩指完全拆除收費亭料需兩三個月，屆時中間多條騰出的行車線空位可用於擴闊巴士轉乘站，或考慮興建小型建築物。

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