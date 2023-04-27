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司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」

【明報專訊】政府擬立法容許本港法院於法庭程序使用遙距聆訊，司法機構政務處去年建議以循序漸進方式，「首階段」豁免刑事審訊採用遙距聆訊，但最新立法會文件顯示司法機構態度有所軟化，就遙距審訊刑事案無再提時間表。有別於諮詢文件，司法機構今次強調，「尤其建議不就刑事審訊採用遙距聆訊」（proposes not to adopt remote hearings for criminal trial）。

庭內拍照倡可罰5萬囚1年 涵遙距聆訊影音

此外，司法機構建議提高法庭內拍照的罰則，由諮詢時維持罰款2000元，建議大幅提高至罰款5萬元及監禁1年；並因應遙距聆訊的建議同時修訂《簡易程序治罪條例》，將新罰則涵蓋拍攝庭內，以至遙距聆訊時所製作或分發的庭內照片、影音或串流。

司法機構擬提交《法院（遙距聆訊）條例草案》，為遙距聆訊在本港法律程序中的應用、運作和效力提供全面的法律框架。司法機構政務處在最新提交立法會的文件中重申，法庭只會在特殊情况下才命令刑事案件遙距聆訊。

司法機構稱，建議在今年第四季提交遙距聆訊的立法建議，而不涉審訊的刑事程序，則在草案通過後約6個月開始可採用遙距方式。

律師料因難題多 學者倡保釋可遙距

港大法律學院教授楊艾文相信，可透過首席法官指令處理遙距刑事審訊規則。他又建議，個別無爭議刑事程序可採遙距方式，效果相差不遠，例如保釋申請。

律師會前會長熊運信說，目前刑事案運作下，採用遙距聆訊面對多個問題，也涉及被告權利。他同意暫時不在刑事案推行，但相信法院有朝一日也要處理問題，「無可能今日唔做，以後都唔做」。

大律師陸偉雄解釋，刑事案有獨特性，遙距聆訊未必適合，例如審訊代表律師經常要尋求當事人指示，若遙距聆訊則難以即時處理，網上溝通也面對私隱問題。他認為可先在民事案遙距聆訊累積經驗，並解決刑事案實際問題再考慮。

另外，律政司建議刑事檢控科開設科技罪行分科，並新設一名副刑事檢控專員帶領，年薪271.6萬元，稍後會尋求財委會撥款。律政司解釋，新分科處理科技罪行及數碼證據問題，包括檢控網絡恐怖主義罪行、網上詐騙、起底、不當使用電腦，檢討現行打擊科技罪行法例等。

相關字詞﹕刑事審訊 司法機構 遙距聆訊

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