司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」

【明報專訊】政府擬立法容許本港法院於法庭程序使用遙距聆訊,司法機構政務處去年建議以循序漸進方式,「首階段」豁免刑事審訊採用遙距聆訊,但最新立法會文件顯示司法機構態度有所軟化,就遙距審訊刑事案無再提時間表。有別於諮詢文件,司法機構今次強調,「尤其建議不就刑事審訊採用遙距聆訊」(proposes not to adopt remote hearings for criminal trial)。