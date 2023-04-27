綠表新例通過 購居屋禁持港樓 黃碧如：是時候檢討公屋富戶政策

稱平衡各方意見 料不礙公屋流轉

房委會昨通過出售6個居屋新項目，包括元朗朗天苑、啟德啟悅苑、觀塘安麗苑、觀塘安楹苑、觀塘安樺苑及屯門兆翠苑，共提供9154個單位，並以市價六二折推售，單位售價介乎149萬至494萬元，平均售價約285萬元。「居屋2023」今年中接受申請，第四季攪珠，明年首季開始選樓。會上亦通過「綠置居2019」青富苑和蝶翠苑共113個因買賣協議撤銷而收回的單位，會在「特快公屋編配計劃2023」推售。

收回青富苑蝶翠苑113伙 將推售

黃碧如於會後稱，由於今期居屋單位市值較上期低，降價幅度可觀，同時家庭住戶收入亦較上次高，在兩個因素下訂下現有折扣率。她又說，目前房委會約有80個定期暫准居住證持有人，認為新修訂對公屋流轉影響不大。定期暫准居住證持有人大多為房委會據富戶政策已發遷出通知書的前公屋租戶。她補充，儘管會上未談及公屋富戶政策，但認為是時機檢討。

此外，按目前既定做法，「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者，會較其他家庭類別申請者優先選擇居屋單位。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，日後可將「家有長者優先選樓計劃」申請者的優先選擇比例改限於每個屋苑，而非整體比例，以容許其他申請者有機會申請位於市區的項目。