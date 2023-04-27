老翁遭斬斃案 樓下麵店老闆控謀殺 共拘8人部分黑幫 傷勢集中手腳料失血過多

暫4人落案 涉謀殺及串謀妨司法

4名被告昨被押往屯門裁判法院首次提堂，依次為報稱商人的許光耀（65歲）、汽車技術員林智曜（32歲）、地盤工人蘇世文（30歲）、汽車技術員黃浩然（33歲）。許光耀、林智曜同被控一項謀殺罪，指控兩人今年3月29日在元朗康樂路2至7號外與其他不知名者一同謀殺中國藉男子陳廣權；林智曜另與蘇世文、黃浩然同被控一項串謀妨礙司法公正罪，指控他們3月29至30日在香港某處與其他人身分不明者串謀處理涉及一宗謀殺案使用的私家車。案件押後7月5日再訊，待警方進一步調查，其間兩名被控謀殺的被告須還押；只涉妨礙司法公正罪的另兩人獲准以現金10萬元保釋，須每天到警署報到及不得離港。

料一人行兇另有車在場指揮 元朗搗武器庫

警方有組織罪案及三合會調查科署理警司蘇志兵昨交代案情，稱死者身體有8處刀傷，集中在手腳，頭顱及身軀無明顯傷勢，相信失血過多致死，詳細死因有待解剖，死者隨身物品及家中財物未有損失。蘇稱，死者每日清晨會步行前往案發地點附近一街市工作，犯人當日駕白色私家車在死者出門前約15分鐘到場，兇徒用刀襲擊死者後登車離去，相信一人持刀，另一可疑車輛案發時在附近停泊，相信為把風及指揮，兩車案發後同時離開，兇徒其後將車駛往偏遠車場匿藏，甚至拆毁以毁滅證據。

警方經調查後掌握兇徒角色及身分，周一至周二以「串謀謀殺」拘捕7男1女（23至65歲），全部人持香港身分證，部分有黑社會背景，其中4人被起訴，3人獲准保釋須於5月中旬報到，一人被扣查。行動另檢獲犯人案發所穿衣物、18部電話及3輛涉案車，亦在元朗一個疑與涉案人物有關的武器庫檢獲9把刀、一支槌、4頂黑帽、3件黑色風衣及手套等，將調查是否與本案及以往案件有關。被問到被捕者與事主是否認識、行兇動機、角色、是否受僱犯案等，警方稱案件進入司法程序，不便透露。

其中一名被告許光耀為粉麵店「嘉麗園」老闆，網傳片段見警員進入餐廳調查。餐廳位於康景街5號，即死者所住大廈利景樓地下，以手打丸類及牛內臟等聞名，據報名人李嘉誠、劉鑾雄及藝人成龍等曾光顧。許亦持有利景樓3個單位，其中兩單位與他人共同持有。

死者曾任法團委員 主席：麵店噪音滋擾多年

死者曾任利景樓業主立案法團委員，法團主席盛先生稱，嘉麗園每日凌晨以機器打牛丸，噪音滋擾居民多年，「成層樓都震」，曾與店主交涉但無果，「你去投訴咩，你搵佢傾咩，佢咪大力啲囉，打耐啲囉。之前就凌晨5點打（牛丸）嘅，後來1點就打埋，咁點搞呀？我報警，警方都無計」。盛先生稱，前日未聞噪音，昨早在街坊群組得悉老闆或涉案感愕然。他表示，如警方破案，死者可沉冤得雪，家人節哀順變，冀警方多留意治安。

【案件編號：TMCC 916/23】

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