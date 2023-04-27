【Emily】米芝蓮之吻 「疊囍居」摘星即結業

「Ta Vie」升三星 「龍景軒」降二星

香港米芝蓮二星餐廳共有13間，其中兩間「新入選」餐廳之前已有二星殊榮，包括位於尖沙嘴麗晶酒店嘅「麗晶軒」，前稱「欣圖軒」，米芝蓮推薦佢哋嘅「脆釀鮮蟹蓋」同「脆皮龍崗雞」；另一間原本已經有二星殊榮嘅係由灣仔搬咗去中環主打創新菜嘅「廚魔」，主廚同人合營嘅「廚魔名人坊」就新入選做一星食肆。另外，廣東菜「潤」就由米芝蓮一星晉升到二星。

至於新上榜香港米芝蓮一星食肆有9間，其中6間係新入選、3間由入選餐廳晉升，當中包括3間廣東菜、1間意大利菜、1間歐陸菜、3間日本菜同1間意大利菜。

排名有升梗係有跌，中環四季酒店嘅「龍景軒」原本係三星食肆，今年就跌咗落二星，另外中環大館嘅「Aaharn」就由一星跌番落入選餐廳。

積金局回覆查詢，話高度重視疊囍居結業同拖欠強積金供款嘅情况，早前喺受託人報告中得悉後隨即展開追討，亦聯絡僱主跟進。