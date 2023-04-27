Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2023年4月27日星期四
港聞二
老翁遭斬斃案 樓下麵店老闆控謀殺 共拘8人部分黑幫 傷勢集中手腳料失血過多
綠表新例通過 購居屋禁持港樓 黃碧如：是時候檢討公屋富戶政策
司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」
「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館
美食市集地區門票即日派完 有人排8次領16張
雲巴「具體問題」 政府比亞迪正交流 林世雄稱將蒐營運數據 未提東九引入否
討論財案 葉劉促消費券勿常派 陳振英倡研稅基開源
衛署推算：一成壯中老年將患心血管病
勞顧5代表反對擴輸勞 斥政府另起爐灶
區會直選比例 范太倡22%如立會 若當選者能顧全大局 日後或可漸增
辯方需時閱新信息 鍾錦麟延下周四作供
「ZZ」車牌最快明年派 局方：已收回300萬牌再分配
的士投訴升12.6% 研推記分制設兩級罰則
遭輾斃學牌鐵騎士 中學同窗讚「開心果」
易通行在即 半數車主未開戶 青沙5‧7實施 行車線9變「3+1」
疑砌機械人口角 12歲男生涉鎚扑同窗被捕
「內部認購」演唱會門票 兩人涉行騙70人疑受害
自稱三合會成員 前區議員等7人罪成還押 官指臥底警證供可靠 摘7次對話有情報價值
被指破產後居獨立屋花園 邱德根女兒稱獲授權打理
淘大商場衝突 男子拒捕罪成
中年漢賭檔倒斃 兩男涉搬屍被捕
海關檢1800萬元掘礦機等電子產品
大灣區GBA專題：中國醫療卡傍身 直接入院免按金
大灣區GBA專題：駐粵辦大灣區發展推廣中心揭幕
大灣區GBA專題：安永大灣區服務中心落戶前海
尊子漫畫
【Emily】米芝蓮之吻 「疊囍居」摘星即結業
【Emily】海關進軍抖音 何珮珊粉墨登場迎客 推精明消費者錦囊 籲網民「點個讚」
【Emily】如心酒店撥百間房做青年宿舍 月租4680 貴啲啲有海景
【Emily】民研：政府民生經濟 滿意度負變正
【Emily】重臨駐京辦 陳國基：格外親切
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
老翁遭斬斃案 樓下麵店老闆控謀殺 共拘8人部分黑幫 傷勢集中手腳料失血過多
綠表新例通過 購居屋禁持港樓 黃碧如：是時候檢討公屋富戶政策
司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」
「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館
美食市集地區門票即日派完 有人排8次領16張
雲巴「具體問題」 政府比亞迪正交流 林世雄稱將蒐營運數據 未提東九引入否
討論財案 葉劉促消費券勿常派 陳振英倡研稅基開源
衛署推算：一成壯中老年將患心血管病
勞顧5代表反對擴輸勞 斥政府另起爐灶
區會直選比例 范太倡22%如立會 若當選者能顧全大局 日後或可漸增
辯方需時閱新信息 鍾錦麟延下周四作供
「ZZ」車牌最快明年派 局方：已收回300萬牌再分配
的士投訴升12.6% 研推記分制設兩級罰則
遭輾斃學牌鐵騎士 中學同窗讚「開心果」
易通行在即 半數車主未開戶 青沙5‧7實施 行車線9變「3+1」
疑砌機械人口角 12歲男生涉鎚扑同窗被捕
「內部認購」演唱會門票 兩人涉行騙70人疑受害
自稱三合會成員 前區議員等7人罪成還押 官指臥底警證供可靠 摘7次對話有情報價值
被指破產後居獨立屋花園 邱德根女兒稱獲授權打理
淘大商場衝突 男子拒捕罪成
中年漢賭檔倒斃 兩男涉搬屍被捕
海關檢1800萬元掘礦機等電子產品
大灣區GBA專題：中國醫療卡傍身 直接入院免按金
大灣區GBA專題：駐粵辦大灣區發展推廣中心揭幕
大灣區GBA專題：安永大灣區服務中心落戶前海
尊子漫畫
【Emily】米芝蓮之吻 「疊囍居」摘星即結業
【Emily】海關進軍抖音 何珮珊粉墨登場迎客 推精明消費者錦囊 籲網民「點個讚」
【Emily】如心酒店撥百間房做青年宿舍 月租4680 貴啲啲有海景
【Emily】民研：政府民生經濟 滿意度負變正
【Emily】重臨駐京辦 陳國基：格外親切
老翁遭斬斃案 樓下麵店老闆控謀殺 共拘8人部分黑幫 傷勢集中手腳料失血過多
綠表新例通過 購居屋禁持港樓 黃碧如：是時候檢討公屋富戶政策
司法機構口風變 「不建議刑事審訊遙距聆訊」
「五一」料461萬人次出入境 疫前七成 設跨部門中心監控關口 旅監局增巡查景點餐館
美食市集地區門票即日派完 有人排8次領16張
雲巴「具體問題」 政府比亞迪正交流 林世雄稱將蒐營運數據 未提東九引入否
討論財案 葉劉促消費券勿常派 陳振英倡研稅基開源
衛署推算：一成壯中老年將患心血管病
勞顧5代表反對擴輸勞 斥政府另起爐灶
區會直選比例 范太倡22%如立會 若當選者能顧全大局 日後或可漸增
辯方需時閱新信息 鍾錦麟延下周四作供
「ZZ」車牌最快明年派 局方：已收回300萬牌再分配
的士投訴升12.6% 研推記分制設兩級罰則
遭輾斃學牌鐵騎士 中學同窗讚「開心果」
易通行在即 半數車主未開戶 青沙5‧7實施 行車線9變「3+1」
疑砌機械人口角 12歲男生涉鎚扑同窗被捕
「內部認購」演唱會門票 兩人涉行騙70人疑受害
自稱三合會成員 前區議員等7人罪成還押 官指臥底警證供可靠 摘7次對話有情報價值
被指破產後居獨立屋花園 邱德根女兒稱獲授權打理
淘大商場衝突 男子拒捕罪成
中年漢賭檔倒斃 兩男涉搬屍被捕
海關檢1800萬元掘礦機等電子產品
大灣區GBA專題：中國醫療卡傍身 直接入院免按金
大灣區GBA專題：駐粵辦大灣區發展推廣中心揭幕
大灣區GBA專題：安永大灣區服務中心落戶前海
【Emily】米芝蓮之吻 「疊囍居」摘星即結業
【Emily】海關進軍抖音 何珮珊粉墨登場迎客 推精明消費者錦囊 籲網民「點個讚」
【Emily】如心酒店撥百間房做青年宿舍 月租4680 貴啲啲有海景
【Emily】民研：政府民生經濟 滿意度負變正
【Emily】重臨駐京辦 陳國基：格外親切
prev
next