大灣區GBA專題：駐粵辦大灣區發展推廣中心揭幕

行政長官李家超在去年《施政報告》宣布設立粵港澳大灣區發展推廣中心，以加強支援港人港企在大灣區發展。署理粵港澳大灣區發展專員莫君虞昨日在廣州舉行的揭牌儀式上致辭表示，特區政府一直極為重視大灣區建設，並不斷加強與大灣區其他城市之間的聯繫，積極推動灣區高水平合作和高質量發展。

駐粵辦主任蘇惠思則指出，推廣中心會加強與香港貿發局、投資推廣署，以及海內外相關團體和機構的合作，提供大灣區的相關資訊及諮詢服務，並會舉辦研討會及考察訪問等，向有興趣在大灣區的內地城市發展或已在當地的港人港企提供支援，協助他們把握大灣區發展機遇。

駐內地經貿辦設「招商引才專組」

此外，蘇惠思表示，政府駐內地的經貿辦事處已設立「招商引才專組」，主動接觸內地目標企業和人才，推廣各項招商引資引才的計劃和措施，積極招攬優質企業和人才來港發展，開設或擴展業務。

同場亦舉行了「GoGBA大灣區發展日」研討會，除邀請兩地企業、青創代表交流大灣區消費市場新商業模式，以及如何善用大灣區優勢創業，發展新興產業外，並有廣州市稅務局、灣區內地9市青創基地等部門機構現場提供一對一免費諮詢服務。

明報記者

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