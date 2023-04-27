遭輾斃學牌鐵騎士 中學同窗讚「開心果」

何父昨早在兒子4名友人陪同下抵達西環域多利公眾殮房，各人神情哀傷，辦理認屍手續後離去。涉案被捕31歲關姓旅遊巴司機已獲准保釋候查，5月下旬須向警方報到。

夢想當魔術師 求學不時義演

死者何正邦，洋名Jeffrey。死者親友在其Instagram代為發文：「今天係我要告別既（嘅）日子，雖然有小小難過啦，我想要感謝所有曾經一齊度過美好時光的人，你哋令我的生命更加豐盈同有趣。雖然我要行先一步，但我哋既（嘅）友情和回憶將會永遠存在」。

死者好朋友Frankie表示，以他了解死者為人低調，不欲多談，但有接觸事主家人，得知經濟情况尚可，且「要做的都做咗」，多謝各界關心。

與死者相識14年的中學同學在facebook發文致哀，懷緬少時與事主一同玩攝影，提及事主夢想當魔術師。該舊同學稱死者正直樂觀、樂於助人、有夢想，從中學開始已是大家的「開心果」，亦得知死者中學時期已在慈善機構免費表演魔術。

根據死者的Instagram，他在約3周前轉載朋友拍攝的一張電單車照片，相片標記其帳戶，配上圖說「新屎坑」，對比車禍現場照片，相信為涉案電單車。