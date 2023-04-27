的士投訴升12.6% 研推記分制設兩級罰則

拒載佔整體四成 濫收車資按年升1/4

運輸及物流局長林世雄昨以書面回覆立法會議員質詢稱，去年運輸署及警方接獲有關的士司機涉嫌濫收車資、拒載及兜路的投訴共2397宗，當中濫收車資有595宗，按年升25%，是各類投訴中升幅最高；拒載及兜路的投訴亦錄得升幅，分別按年升13.7%及10%。

林世雄稱，為進一步改善的士服務質素，政府早前檢視的士整體營運及管理狀况，並建議推行一系列改善措施，包括引入的士司機違例記分制和兩級制罰則，有助打擊的士司機違法行為，並加強對屢犯者的阻嚇。

執法方面，他稱警方在各警區針對部署，重點加強在黑點巡邏，亦會以「放蛇」方式打擊的士司機不法行為。為協助旅客認識本港的士收費安排，運輸署已印製載有本港的士收費率及往來主要旅遊景點的車費參考單張，於機場、主要過境口岸及旅遊景點派發予旅客。