「ZZ」車牌最快明年派 局方：已收回300萬牌再分配

用盡後倒序分配 料夠20年用

民建聯立法會議員林琳早前書面提問，關注本港新登記車輛數目不斷增加，問當局可供編配的車牌號碼何時用盡，以及屆時的編配機制。運輸及物流局稱，根​據現行規定，車牌號碼由兩個前綴英文字母及尾隨1至4個數字組成，除部分前綴英文字母系列保留作特定用途，運輸署一直從「AA」至「ZZ」按字母系列順序分配。截至今年3月底，運輸署正分配「YN」系列的號碼，按現時分配速度，料2024年底至2025年初開始分配「ZZ」系列。

局方稱，經運輸署初步評估後，計劃繼續沿用現行的傳統車輛號碼格式，於「ZZ」系列的號碼分配完畢後，由「WA」系列開始，按反向字母系列順序重新分配已歸還予運輸署而未再分配予任何車輛使用的傳統車輛號碼，即先分配「WA」至「WZ」系列，然後「VA」至「VZ」系列，然後「UA」至「UZ」系列，餘此類推。