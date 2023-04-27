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港聞二

辯方需時閱新信息 鍾錦麟延下周四作供

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第51天審訊，接下來擬傳召認罪被告、第三名控方證人鍾錦麟作供，控方周一表示上周六破解鍾錦麟的手機，涉及逾2000項信息資料。辯方昨稱需時閱讀信息和向被告索取指示，法官決定押後至下周四始傳召鍾錦麟作供。法官李運騰又關注，他有份審理的「黎智英案」將於9月尾開審，由於國安法指定法官人數有限，更換法官並不可行。

代表林卓廷及黃碧雲的辯方大律師沈士文昨表示，仍在審視WhatsApp信息，亦需向兩名被告索取指示，沈士文傾向控方本周五展開對鍾錦麟主問，預料主問一日完成，而辯方緊接於下周四開始盤問，大部分辯方大律師沒有異議。何桂藍的代表大律師Trevor Beel則稱，他由助手協助翻譯中文，冀下周四才開始主問鍾錦麟。

官指押後無礙 盼控方再無「意外」

法官陳慶偉認為，辯方建議下周繼續本案分別不大，遂按其要求押後，並向控方指出，希望不會再出現「surprise（意外）」。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪稱不會再有類似披露情况，此時多名被告庭上發笑。另外，代表陳志全的大律師馬維騉交代，在本案較早階段曾代表鍾錦麟。

官關注審期撞黎案或不夠國安官 控方稱盡力

至於法官李運騰關注，第二名證人趙家賢已完成作供，初選案原定審訊90日，李官有份審理的「黎智英案」排期9月尾開審，更換法官並不可行。庭上提到，辯方大律師關文渭和律政司副刑事檢控專員周天行亦有參與該案。李官提出，除不認罪16名被告外，還有31名認罪被告，估計需時逾兩周聽取求情。萬德豪回應稱，控方會盡力而為。

壹傳媒創辦人黎智英被控國安法下的串謀勾結外國勢力等罪，黎智英一方申請永久終止聆訊，將於下周二至三開庭，由法官李運騰、杜麗冰、李素蘭處理。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

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