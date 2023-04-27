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港聞二

區會直選比例 范太倡22%如立會 若當選者能顧全大局 日後或可漸增

【明報專訊】特首李家超前日稱日後區議會由多種方式產生，並保留一定選舉成分。全國人大前常委范徐麗泰提出，區議會直選比例可參照立法會分區直選比例，即約兩成二。對於有意見認為直選比例太低會影響區議會認受，范太反駁，2019年區選顯示，選舉不一定能選出好議員，現在區議會要「從頭來過」，若日後選出的區議員既能為民請命又可顧全大局，可逐步增加直選比例。全國僑聯副主席盧文端在本報撰文（刊B14），稱泛民今次若不參選區議會，就等於自絕於香港選舉，政治上是「自尋死路」。

西貢主席稱屬重要認受標準 盼勿大減

有民主派背景的西貢區議會主席周賢明昨在港台節目表示，現行制度下區議會的國家安全系數已相當高，參選人要經資格審查，當選區議員後亦要宣誓，直選議席不是衡量認受的唯一標準，但肯定是一個重要標準，不希望削得太少。

范太不認同認受降 「2019選出何樣議員？」

范徐麗泰接受本報訪問稱，2019年選舉結果令她感到「好驚」，「原來選民可以選出這樣的議員」。她說，若選民如此易受網上言論唆擺，選出完全不合格的議員，在會議隨便侮辱官員，做一些不是區議員應做的事情，「這樣的選舉是無意義」。對於日後區議會擬大幅削減直選議員的比例，她不認為是在「懲罰」選民，而只是為了「自保」，「我們無得揀，現在是有一些力量在散播歪論，這些力量來自西方或台獨分子，他們在影響香港選舉」。她認為現在保留一定選舉成分，已是為顯示對選民的尊重。

范太不認同大幅削減直選比例會降低區會認受的說法，「2019年投票率很高，又選出什麼樣的議員？」她強調香港不能重蹈2019年覆轍，讓熱血青年受人利用搞亂香港，屆時巿民將難以安居樂業。她提出區議會直選比例可參照立法會，即大約兩成二，此一比率與1982年首屆區議會直選議席相若。范太表示，經歷過2019年，現在是「從頭來過」，若日後選出的區議員做得好，為民請命之餘又能顧全大局，可逐步增加比例，發展一套適合香港的制度。

盧文端：泛民續不參選「自尋死路」

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端則在本報撰文稱，社會上有些輿論用直選或民主作為尺子衡量或評價區議會的產生辦法，並非一種正確的方法或適當的做法。他說，特區政府有很多諮詢組織都是委任產生，但沒有人質疑這樣做不民主，認為無論是直選還是間選和委任的產生辦法，都不應受到是否民主的責難。

他又認為，中央對於各方面人士在愛國愛港的前提下參與特區治理，包括參選區議會，應該是持歡迎態度。他稱泛民上一次「軟性杯葛」新選制下的立法會選舉，對自身的生存造成極大傷害和衝擊，若這次再不參選區議會，就等於自絕於香港的選舉，政治上是「自尋死路」，無可救藥。

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