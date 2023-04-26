甯漢豪：棕地作業者可乘土地空窗期續運

城規會早前審議並通過修訂新界棕地審批指引，同意將約320公頃土地（面積相若17個維園）從現時屬不獲考慮改劃申請為棕地的「第3及第4類」，重新分類為「有機會獲批」作露天貯物/港口後勤用途的「第2類」，新指引已生效。會上有議員擔心，320公頃中只有135公頃空置，其餘土地均有人佔用，擔心無法安置所有因政府發展而需搬遷的棕地作業者，並關注政府會否進一步提供其他措施協助作業者覓地。

林筱魯稱賠償少 倡提供借貸

選委界議員林筱魯表示，政府賠償較低，甚至低於經營者實際搬遷所需費用，形容「有時差」，建議當局將賠償時間壓縮，又或提供借貸，令經營者可繼續順利經營。

甯漢豪回應稱，上述土地雖然目前只有135公頃空置，但其餘土地未必永久被佔用，認為作業者可利用土地的空窗期繼續作業。她又指，320公頃土地屬於生態價值較低或鄰近現有棕地作業範圍的土地，雖然土地較大機會獲批，但不代表可自動獲批用作棕地作業，希望遷入用地的作業者按機制提出規劃申請，局方會調配跨專業團隊協助作業者提交申請。