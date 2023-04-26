首工廈過渡屋項目獲資助 料3年內可住

近油塘站 可供166單位

負責「光廈」的社企「要有光」表示，工廈鄰近港鐵油塘站，交通方便，連同地面共7層高，將全幢用作過渡屋，提供166個單位。團體又稱，工廈獲業主以象徵式租金1元出租，預計項目營運年期不少於5年，並以「短貧戶」為目標對象，包括核心家庭、單親家庭和年輕成年人，項目料於2025年或之前完成改裝，供有需要人士入住。

負責主持評審委員會的房屋局副局長戴尚誠稱，「光廈」項目進度迅速，由負責人聯絡局方至落實項目僅需約一個多月，並在多個部門合作下，令項目於短時間內完成初步可行性研究以及落實資助申請。

立法會改善基層住戶居住環境事宜小組委員會主席鄭泳舜認為，當局批出首個工廈過渡房屋項目，對活化工廈計劃起良好的示範作用，倘公屋供應未能按預期加快，以市區工廈改裝的社會房屋，會是其中一個出路。他又期望政府定期了解劏房居民入住這些過渡房屋後居住環境的改善情况。

賓館過渡房延長兩年 涉555伙

至於昨日同獲批出資助的項目，則包括由4個非政府機構在九龍城、深水埗、觀塘和油尖旺營運的8個以酒店和賓館作過渡房屋用途的項目，項目延長兩年，計劃總撥款6249.6萬元。