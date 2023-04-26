寄宿智障子回家 抑鬱婦勒斃認誤殺 照顧3兒女長期受壓 犯案後自殺不遂

原控謀殺 神智失常准減責

法官表示，透過辯方書面求情陳辭，知悉被告因精神錯亂犯案，惟有關被告的精神科報告已是兩年前，為了解被告現况及醫生對她日後的評估，遂先索取精神科、心理及感化報告，押後至5月12日判刑。

被告陳雪萍（現年49歲）報稱家庭主婦，被控2020年9月4日至5日之間在葵涌葵涌邨映葵樓一個單位非法殺害黃發麟。

根據案情，被告丈夫是的士司機，被告分別於1998年及2007年誕下事主及一對龍鳳胎。事主6歲被診斷患中度智障、自閉症及癲癇症，9歲起於特殊學校寄宿學習，2020年8月31日搬回家。

事主拒離廁所激怒 案後喚醒幼子報警

2020年9月4日當晚，事主因拒絕從廁所出來而激怒被告，她用膠枱布束成繩扼死事主，及後用刀割腕，並服用安眠藥及處方予事主的抗精神病藥，企圖自殺。被告在事主身旁躺了半小時後醒來，遂喚醒丈夫及兒子，並由兒子報案。被告警誡下表示，事主很嘈吵，她精疲力盡，在不能忍受之下扼死事主。

報告：長子回家後被告情緒惡化

被告事後獲安排與兩名精神科醫生會面。其中一名醫生於報告表示，被告早於2019年12月在西九龍精神科中心求診，被診斷有持續性抑鬱或長期抑鬱，因為近年照顧3名兒女而飽受長期壓力。2020年6月她最後一次求診時表示，自己情緒好轉。另一醫生則分析，被告表現出長期情緒低落及失眠，確診抑鬱症，在事主搬回家後情緒惡化；當日被告曾與丈夫就照顧子女爭拗，萌生與事主同死的強烈想法。

另有兩份精神科報告顯示，被告患有中度至重度抑鬱症，扭曲其心理，分別認為病情會削弱被告對自身行為的心理責任，以及主導被告殺害事主的行為。

【案件編號：HCCC 189/22】