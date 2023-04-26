除夕兩死車禍司機認罪 遺屬斥「求咩情」

被告吳家俊（案發時25歲）被控於2021年12月31日，在大有街與八達街交界危險駕駛一輛私家車，引致施霧阳及李永強死亡。他另被控於同日同地危險駕駛引致廖英羽及林碧賢身體受嚴重傷害。

根據案情，涉案路段限速每小時50公里，案發當日傍晚6時許，被告駕駛的黃色私家車撞到一輛的士車尾，續高速行駛，繼而撞到欄杆和行人路上多名途人，最終在撞上店舖捲閘後停下。另一輛私家車司機在路口停下時，看到被告突然由左至右駛經並高速超前；事後分析發現被告車速介乎每小時57至81公里。事故造成兩人死亡、兩人重傷，全部均為途人。

控方昨日透露，被告過往有3次交通定罪紀錄。辯方求情稱，本案是一宗悲劇，被告十分後悔，明白無論有多歉疚都不能撫平家屬傷痛，他早前主動撤銷擔保，承擔責任。辯方又稱，被告駕駛心態並非炫耀，案發時無服用危險藥物。暫委法官周燕珠聞言打斷，稱事發於商業區，當時行人路上十分多途人，被告行為嚴重。

【案件編號：DCCC 948/22】