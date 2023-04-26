學牌鐵騎士失控遭輾斃 旅巴續駛 事發非學車時段 保險業：倘違例難索賠

小西灣尋回旅巴 拘司機涉未停車報案

昨早8時44分，29歲何姓電單車司機沿西隧往中環行駛，駛至近中山紀念公園體育館時，懷疑失事撞向旅遊巴。網傳行車記錄儀（車cam）片段顯示，原在右線的電單車轉右彎時懷疑失控，漸靠左行駛，撞向同一方向行駛的左線旅遊巴車身；電單車司機隨即倒地，頭部遭旅遊巴右後尾轆輾過，頭盔飛脫。旅遊巴一度減速，車尾亮起煞車燈，但未有停車，續往中環方向離去。

電單車司機橫亘路中，當場死亡，地面遺下人體組織及血迹，尾隨車輛停車及報警。警方在十多公里外的小西灣漢華中學內找到涉事旅遊巴，以涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報案」拘捕31歲關姓司機。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。

29歲獨子與婆婆住 有份供養

據了解，事主何正邦任職裝修散工，為家中獨子，與婆婆及外傭同住屯門欣田邨，父母則另外居住。事主為人孝順，有份供養婆婆，不時駕駛父親的私家車接載婆婆外出，家人曾建議他駕的士，事主曾言「唔鍾意揸車搵食」。

據悉事主僅持有電單車學習駕駛執照，未正式考獲車牌。法例列明，僅持「學牌」者不可駛入海底隧道，駕駛時必須在車輛掛上「學」字牌板；運輸署亦限制周一至周五只可在上午6時至7時半、上午9時半至下午4時半，以及晚上7時半至11時半學習駕駛。現場未見電單車掛上「學牌」，事發時間亦非學車時段。

汽車會：涉重型車款 新手難操作

香港汽車會主席李耀培表示，如跟駕駛學校學電單車，會有師傅在學員前或後觀察，但通過筆試及強制試（包括開車、停車、左及右轉、煞車等）後，學員亦可自行在路面學車。李建議運輸署檢討，如就學員出路面自學前設最低學習時數、最初要有師傅陪同、設電單車匹數限制。他表示，涉事電單車屬重型、匹數大，新手操作或有困難，「顧得頭就顧唔到尾」，加上路面濕滑，易生意外。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，如司機違例駕駛，相信已牴觸保單條款，難獲保險賠償，建議如有需要可申請社署的「交通意外傷亡援助計劃」。