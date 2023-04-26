港聞

港聞二

學牌鐵騎士失控遭輾斃 旅巴續駛 事發非學車時段 保險業：倘違例難索賠

【明報專訊】西環發生致命車禍。昨早8時許，西環西區海底隧道近中山紀念公園，一輛電單車失事撞向旅遊巴，29歲鐵騎士倒地後遭旅遊巴輾斃。旅遊巴事後無停車，警方在小西灣一間中學尋獲旅遊巴，拘捕31歲司機。事主僅持電單車「學牌」，疑違例在海底隧道及非學車時間行駛。

小西灣尋回旅巴 拘司機涉未停車報案

昨早8時44分，29歲何姓電單車司機沿西隧往中環行駛，駛至近中山紀念公園體育館時，懷疑失事撞向旅遊巴。網傳行車記錄儀（車cam）片段顯示，原在右線的電單車轉右彎時懷疑失控，漸靠左行駛，撞向同一方向行駛的左線旅遊巴車身；電單車司機隨即倒地，頭部遭旅遊巴右後尾轆輾過，頭盔飛脫。旅遊巴一度減速，車尾亮起煞車燈，但未有停車，續往中環方向離去。

電單車司機橫亘路中，當場死亡，地面遺下人體組織及血迹，尾隨車輛停車及報警。警方在十多公里外的小西灣漢華中學內找到涉事旅遊巴，以涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報案」拘捕31歲關姓司機。港島總區交通部特別調查隊正調查案件。

29歲獨子與婆婆住 有份供養

據了解，事主何正邦任職裝修散工，為家中獨子，與婆婆及外傭同住屯門欣田邨，父母則另外居住。事主為人孝順，有份供養婆婆，不時駕駛父親的私家車接載婆婆外出，家人曾建議他駕的士，事主曾言「唔鍾意揸車搵食」。

據悉事主僅持有電單車學習駕駛執照，未正式考獲車牌。法例列明，僅持「學牌」者不可駛入海底隧道，駕駛時必須在車輛掛上「學」字牌板；運輸署亦限制周一至周五只可在上午6時至7時半、上午9時半至下午4時半，以及晚上7時半至11時半學習駕駛。現場未見電單車掛上「學牌」，事發時間亦非學車時段。

汽車會：涉重型車款 新手難操作

香港汽車會主席李耀培表示，如跟駕駛學校學電單車，會有師傅在學員前或後觀察，但通過筆試及強制試（包括開車、停車、左及右轉、煞車等）後，學員亦可自行在路面學車。李建議運輸署檢討，如就學員出路面自學前設最低學習時數、最初要有師傅陪同、設電單車匹數限制。他表示，涉事電單車屬重型、匹數大，新手操作或有困難，「顧得頭就顧唔到尾」，加上路面濕滑，易生意外。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，如司機違例駕駛，相信已牴觸保單條款，難獲保險賠償，建議如有需要可申請社署的「交通意外傷亡援助計劃」。

相關字詞﹕不顧而去 致命車禍 交通意外

上 / 下一篇新聞

五一訪港團多爆滿 出行平台熱搜 文體旅局今交代待客部署 警料增人手巡景點
五一訪港團多爆滿 出行平台熱搜 文體旅局今交代待客部署 警料增人手巡景點
團餐食肆名單冀助分流 旅議會：供參考非強制
團餐食肆名單冀助分流 旅議會：供參考非強制
旅業缺人短期調動捱過黃金周 憂長遠難顧
旅業缺人短期調動捱過黃金周 憂長遠難顧
30元戲飛明早11時開售 部分場次收手續費 戲院商會：反應若佳商定期辦 已落畫好戲將重上
30元戲飛明早11時開售 部分場次收手續費 戲院商會：反應若佳商定期辦 已落畫好戲將重上
首場灣仔美食市集 今起18區免費派飛
首場灣仔美食市集 今起18區免費派飛
救生門未關 清潔工30樓墮𨋢槽亡 工會促查門上鎖否 業界：僅業主工程人員掌匙
救生門未關 清潔工30樓墮𨋢槽亡 工會促查門上鎖否 業界：僅業主工程人員掌匙
家犬衝燈 主人追出制止捱撞危殆
家犬衝燈 主人追出制止捱撞危殆
除夕兩死車禍司機認罪 遺屬斥「求咩情」
除夕兩死車禍司機認罪 遺屬斥「求咩情」
河套醫院首用國產放射診斷儀 醫局引入領港牌照 日後或轉其他醫院使用
河套醫院首用國產放射診斷儀 醫局引入領港牌照 日後或轉其他醫院使用
院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險
院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險
消息：行會通過拋垃圾罰3000
消息：行會通過拋垃圾罰3000
家計會推子宮頸細胞HPV合併檢測
家計會推子宮頸細胞HPV合併檢測
涉假支薪紀錄騙13.7萬合約費 分判商爭議不知情
涉假支薪紀錄騙13.7萬合約費 分判商爭議不知情
鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代
鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代
中央政法委陳文清晤鄧炳強 肯定港紀律部隊政治忠誠
中央政法委陳文清晤鄧炳強 肯定港紀律部隊政治忠誠
掉包越柙案 保安局指與羈留制度無關
掉包越柙案 保安局指與羈留制度無關
寄宿智障子回家 抑鬱婦勒斃認誤殺 照顧3兒女長期受壓 犯案後自殺不遂
寄宿智障子回家 抑鬱婦勒斃認誤殺 照顧3兒女長期受壓 犯案後自殺不遂
首工廈過渡屋項目獲資助 料3年內可住
首工廈過渡屋項目獲資助 料3年內可住
甯漢豪：棕地作業者可乘土地空窗期續運
甯漢豪：棕地作業者可乘土地空窗期續運
三跑涉拖欠1.8億 分判供應商到機管局請願
三跑涉拖欠1.8億 分判供應商到機管局請願
反毒拘82人最小15歲 大麻檢獲量最多
反毒拘82人最小15歲 大麻檢獲量最多
大灣區GBA新聞：灣區將設DSE試場 港補習社搶佔藍海 報考內地生料趨增 看好一對一線上教學需求
大灣區GBA新聞：灣區將設DSE試場 港補習社搶佔藍海 報考內地生料趨增 看好一對一線上教學需求
大灣區GBA新聞：內地生水平差異大 補習教師：因材施教更有效
大灣區GBA新聞：內地生水平差異大 補習教師：因材施教更有效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】發稿駁聯國 議員批行禮如儀 黎棟國叫政府攝高枕頭 促開記招還擊
【Emily】發稿駁聯國 議員批行禮如儀 黎棟國叫政府攝高枕頭 促開記招還擊
【Emily】工聯會啟75周年慶祝活動 未提遊行
【Emily】工聯會啟75周年慶祝活動 未提遊行
【Emily】特首政策組招國際關係主任 須曾海外工作10年
【Emily】特首政策組招國際關係主任 須曾海外工作10年
【Emily】孫玉菡考察灣區 了解大數據護老
【Emily】孫玉菡考察灣區 了解大數據護老
【Emily】中大民調：「青年向上流機會」睇法好轉
【Emily】中大民調：「青年向上流機會」睇法好轉
【Emily】國際反貪局秘書處今開幕 多國代表來港
【Emily】國際反貪局秘書處今開幕 多國代表來港