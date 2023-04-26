救生門未關 清潔工30樓墮𨋢槽亡 工會促查門上鎖否 業界：僅業主工程人員掌匙

機電署表示已派員到場調查，初步調查發現，升降機救生門曾被開啟，死者從該救生門墮下升降機井道底坑，事故與升降機機件和運作無關，為保障公眾安全，有關升降機已停用，完成檢查及由註冊升降機工程師全面測試後才會恢復運作。勞工處稱，接報後已即時派員到場，正就意外原因調查。

昨晚6時許，警方接報一名男清潔工懷疑從約30樓的升降機槽墮下，消防高空拯救專隊到場游繩搜索，經約1.5小時搜索，終在升降機槽底找到73歲成姓男工，當場證實死亡，案件列工業意外。

同事：聞「啊」一聲後失蹤

據悉事主負責清潔風櫃房及其他設備房間，當時與3名女清潔工由33樓開始往下清潔，至30樓時有女工聽到事主「啊」一聲後失蹤。據悉女工無目擊跌落經過，但留意到風櫃房的救生門開啟，懷疑事主跌入升降機槽，遂通知控制室報警。

有升降機前線維修工人表示，有安裝升降機的大廈通常每3至5層會設置一道緊急逃生門，又稱隧道門，方便工程人員維修升降機時使用。該門必定上鎖，只有大廈擁有人或相關工程人員擁有鎖匙，門口會貼警告牌。他估計涉事逃生門有可能門鎖失靈，事主清潔期間意外墮下升降機槽。

現場消息稱，現場3部升降機分別為32至34號，3個𨋢槽相連，每個面積約2米乘2米，死者主軀幹在33號𨋢槽，左腳在34號𨋢槽，消防需時移走事主遺體以及搜索3個相通的𨋢槽和𨋢頂，確保無其他殘肢。消息又稱，槽內未有發現反光衣或安全帶等。

大廈所屬物業管理公司永泰地產表示，得知事件後已立即報警；警方及消防到場，在升降機槽尋回事主，證實他當場死亡，案件交由警方調查。

職安修例未生效 工會盼刑罰符期望

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文對事件感痛心，認為勞工處及機電署應徹查有關救生門打開的原因，是否涉救生門未有上鎖或有人將鎖匙交給清潔工，後者或涉工作轉移，又指如未有上鎖，屬極之危險的工作環境。立法會上周通過修訂職安健條例，涉可公訴罪行的最高罰款提高至1000萬元，修例未刊憲生效，蕭期望是次意外能有更符合社會期望的刑罰。