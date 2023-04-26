首場灣仔美食市集 今起18區免費派飛

麥美娟：預留部分周六日即場派

活動適逢五一黃金周，民政事務總署昨稱除安排足夠人手管理人流，署方亦與警方保持聯繫，因應展場情况，確保有序進行。

3場美食市集將於4至6月期間分別在灣仔、沙田及觀塘舉辦。麥美娟昨在港台《千禧年代》稱，去年因應施政報告提議舉辦周末市集，當時有攤檔供青年參與，相關概念會用於美食市集，會展設青年專區，創業青年可售賣產品或表演。

對於坊間認為活動欠新意，麥稱希望開心香港能在社會營造氛圍，讓市民公餘時與家人有地方逛逛，抒發過往幾年鬱結，傳遞正面和開心信息。她相信市集或其他活動能帶動人流，有助當區營商。

民政事務總署昨回覆未提及哪些團體或食肆將協助美食市集，只表示正籌備第二及三場，詳情稍後公布。昨晚開心香港網頁涵蓋日前記者會內容及活動概覽，如6月舉行的黃大仙繽紛美食墟，將售參茸海味及特色小食，有「豬肉切割示範」及「太極推手」等表演，美食市集參展商等活動詳情未更新。