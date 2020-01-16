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30元戲飛明早11時開售 部分場次收手續費 戲院商會：反應若佳商定期辦 已落畫好戲將重上

【明報專訊】本周六（29日）「全港戲院日2023」是「開心香港」首個活動，網上及各大院線戲票明早11時起預售，每人每次限購4張。香港戲院商會理事長袁彥文昨日表示，網上購票手續費另外計算，部分院線不收，部分則收取行政費。袁彥文續稱全港有61間戲院參與活動，形容場次多，不像演唱會場數少，加上部分電影現有上映，料出現「黃牛票」風險較低，故不考慮實名制。

場次多料黃牛票難現 商會：毋須實名

袁彥文昨在港台《千禧年代》表示如是次活動反應好，將與政府及製片人商討考慮定期舉辦。被問及如何衡量成效，香港戲院商會期望當日比平常周六人流多，若每場爆滿，達至預期20萬或以上人流則更好，惟強調重點是拓展觀眾群，及推動市民回到戲院作日常娛樂。

稱已準備應付購票人潮 逾60套電影選擇

至於明早若有大批市民購票，各院線有否測試網上系統足以負荷，商會昨回覆查詢稱，相信各院線會做足準備，售票日會加派人手及培訓，確保全港戲院日順利舉行。至於當日放映電影名單，商會僅稱預計逾60套電影供選擇，包括受歡迎、口碑好及票房不俗的電影。商會稱即使票房好的電影，相信仍有不少觀眾未欣賞過，當日會安排再次上映。

袁彥文表示，近期整體票房比新冠疫情前仍少15%至20%。去年中起有很好的港產片，票房亦佳，市民重拾入場意欲，惟重回票房高峰水平仍需一段時間。

電影基金片商補貼 每套電影分帳不同

袁彥文表示，參考美國和英國等每年都有戲院日，每年3至4月是本港電影業大日子，包括國際影視展、國際電影節及金像獎，多年來卻未有針對戲院大型活動，商會去年起與政府商討市面復常後如何吸引人流重回戲院，適逢政府推出「開心香港」，商會期望以便宜價錢吸引市民入場。袁又表示，戲院日由電影發展基金及各大片商補貼，每套電影分帳不同，視乎入場人數才能計算各方補貼比例。

袁彥文還稱，除現時正放映的電影，近期如農曆新年或去年受歡迎的港產片也會適量重新上映，相信仍有部分觀眾未有觀看。袁彥文認為，活動對生意不會有太大幫助，惟很多傳媒和市民重提入戲院看電影，冀可帶動整體氣氛。

相關字詞﹕香港戲院商會 開心香港 全港戲院日

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