旅業缺人短期調動捱過黃金周 憂長遠難顧

業界料日均200團 疫前同期600

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷昨在港台節目《千禧年代》稱，預計黃金周每日約有100至200個旅行團來港，相比疫情前黃金周每日500至600團，仍有很大差別。他稱，業界人手嚴重不足，配套如旅遊巴、導遊等亦要安排，加上現時航空公司運載力未完全回復至疫情前水平，擔心旅遊旺季過後仍會有大量旅客訪港，業界人手或未能應付需求，期望政府協助業界制定長遠人手規劃。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉於同一節目稱，酒店業亦面對人手不足，部分酒店現時僅有約七成人手，「難得有咁多旅客選擇嚟香港」，業界已為黃金周調配人手應付需求。不過，徐英偉稱，以現時勞動力相信「未必捱得長」，擔心日後難以維持高水平服務。

黃家和：日多兩萬客不擔心 信食肆可解決

餐飲及零售業同樣面對人手短缺，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，本港全面通關後，現時周末通常有約8萬旅客訪港，推算黃金周平均每日有約10萬旅客，認為每日只是多了兩萬人，業界人手仍較緊張，但亦不太擔心，他相信食肆可自行解決人手調配問題，例如高薪聘請更多臨時人手等。

批發及零售界立法會議員邵家輝就表示，疫情後零售業一直人手不足，期望業界同事「可做多兩步，一起捱過（五一黃金周假期）」。他又說，本港全面通關後訪港旅客數字比預期高，「尖沙嘴廣東道的名牌店已有旅客排隊」，預計黃金周假期會為整體零售業生意額帶來正面影響。