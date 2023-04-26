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團餐食肆名單冀助分流 旅議會：供參考非強制

【明報專訊】本港今年2月與內地全面通關後，大量內地入境旅行團旅客於土瓜灣及紅磡街頭聚集排隊候餐，引起當區居民及業界關注。旅議會最近向舉辦入境團的業界發放旅行團餐的建議食肆名單，期望名單可協助分散旅行團用餐人流。旅議會總幹事楊淑芬昨日向本報表示，團餐名單並非強制性質，只屬資料分享性質，供業界參考。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則認為，團餐名單對業界安排團友用餐有一定幫助，但各團路線不同，未必會完全依從。

楊淑芬昨日向本報表示，因應早前內地入境團旅客到九龍城用膳的安排造成擁擠問題，旅議會在旅監局協助下蒐集資料，並向有舉辦入境團的旅行社發放預訂旅行團餐的建議名單。楊稱，由於旅行團行程各異，最終是否採納可由旅社自行決定，旅行社仍可選擇名單以外的餐廳。楊建議，業界預約團餐應避開繁忙時間。楊表示，建議名單已先後發放兩個版本，最新版本上周發出，不過只供業界參考，不會公開。

16食肆4大食代列名單

據本報掌握可供預約團餐的名單，共有16間餐廳及4個分別位於油塘大本型、佐敦恆豐中心、尖沙嘴新港中心、奧海城二期的美食廣場「大食代」，名單詳列餐廳的聯絡電話及大約午市餐價，餐價由43元至240元不等。

大食代員工：暫無旅社查詢預約

納入名單前未獲通知

本報向「大食代」發展部的員工查詢，獲回覆稱暫未收到任何旅行社查詢或預約，該員工表示，雖然事後有收到旅監局的電話查詢，問及是否願意接待旅行團預約，但在被納入名單前未曾獲通知，並稱公司一貫原則是維持對外開放，不接受包場。

位於半山堅道的東方茶餐廳亦納入名單內，餐廳負責人朱小姐向本報表示，知悉被納入名單，稱該餐廳同時段可接待40至50人，惟暫亦未收到旅行社預約；她建議旅行社選擇預約早上10時至中午12時、下午1時半後到場，避開繁忙時間。

業界稱「起碼知邊間餐廳肯做」

謝淦廷向本報表示，有收到旅議會提供的旅行團餐建議食肆名單，認為名單對業界有一定幫助，「起碼知道邊間餐廳肯做，唔使逐個打電話」，不過領隊仍要按當日路線、當日交通、預算等作彈性安排，未必全依名單建議。

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