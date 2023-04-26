港聞

港聞一

五一訪港團多爆滿 出行平台熱搜 文體旅局今交代待客部署 警料增人手巡景點

【明報專訊】本周末踏入五一黃金周，是內地與香港全面通關後首個長假，有內地旅行社接受本報訪問稱，多個遊港團已滿額。按內地網上旅遊平台出境遊熱門目的地搜尋數據，香港僅次泰國。預期大量旅客訪港，旅遊事務署前日聯同業界及政府部門召開統籌會議討論接待安排。文化體育及旅遊局表示，今日將發布新聞稿交代會議成果。參與統籌會議的包括執法部門，據了解，警方各總區會調派額外人手，包括機動部隊警員，在熱門景點及購物區維持秩序及加強巡邏。

旅遊事務署前日召開統籌會議，商討處理五一假期旅客接待工作，參與會議的旅議會總幹事楊淑芬稱詳情要待當局一併公布，參與會議的代表包括運輸署、海關、入境處等政府部門；旅遊業界則有旅議會、旅監局、酒店業及景點等代表，同時有地區代表出席。

本報查詢警方，黃金周將部署多少警力，警方回覆稱部署屬行動細節，不會公開。警方續稱，會根據過往經驗及因應情况調派適當人手，確保公共安全及公共秩序，並會密切留意有關情况，採取適當措施。

平台訂港機票增15倍 新景點M+故宮吸客

廣州旅行社「廣之旅」發言人官鍵向本報稱，今年五一，該社推出行程3天的香港澳門聯遊線，先往澳門遊覽大三巴，再經港珠澳大橋赴港，遊覽太平山頂、中環海濱、K11、天際100等景點，最後從西九龍搭高鐵返廣州。官鍵表示，五一期間港澳酒店一晚房租2000至3000元，該團團費為每人1970元人民幣，目前已有多團報滿。廣東中旅向本報稱，五一假期澳門主推觀光體驗3天遊，香港則主推主題公園加酒店、巴士票的自由行套餐產品等。

據內地旅遊網站攜程旅行數據顯示，本月29日至下月5日，內地來港機票預訂量按年增逾15倍，最多客人來自深圳、廣州、上海、北京及杭州。本港酒店預訂量方面，本周較一周前增逾52%，較去年同期增加逾18%。

據攜程旅行旗下Trip.com及攜程旅行數據，不論疫情前後，迪士尼樂園、海洋公園、太平山頂及纜車以及昂坪360纜車，都為最受內地遊客歡迎的景點。前年底開幕的M+博物館及去年中開幕的香港故宮文化博物館，躋身今年首季頭十位，平台稱反映新景點對久未出行的旅客相當吸引。

酒店業稱訂房率七成 平均價位復疫前

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日在港台節目《千禧年代》稱，至本月中本地酒店訂房率已達七成，本周更加緊張，部分區域如旺角、尖沙嘴等接近爆滿。徐英偉表示，與疫情前相比，由於航班未恢復最高客量，今年黃金周前期的酒店預訂量上升速度比以往稍緩。酒店房租方面，徐英偉稱平均價位已恢復到疫前水平，價錢與三亞、北京等內地熱門的旅遊地點相若，他認為香港對旅客有吸引力，有信心內地旅客會選擇來港。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕酒店業主聯會 五一黃金周

上 / 下一篇新聞

團餐食肆名單冀助分流 旅議會：供參考非強制
團餐食肆名單冀助分流 旅議會：供參考非強制
旅業缺人短期調動捱過黃金周 憂長遠難顧
旅業缺人短期調動捱過黃金周 憂長遠難顧
30元戲飛明早11時開售 部分場次收手續費 戲院商會：反應若佳商定期辦 已落畫好戲將重上
30元戲飛明早11時開售 部分場次收手續費 戲院商會：反應若佳商定期辦 已落畫好戲將重上
首場灣仔美食市集 今起18區免費派飛
首場灣仔美食市集 今起18區免費派飛
救生門未關 清潔工30樓墮𨋢槽亡 工會促查門上鎖否 業界：僅業主工程人員掌匙
救生門未關 清潔工30樓墮𨋢槽亡 工會促查門上鎖否 業界：僅業主工程人員掌匙
學牌鐵騎士失控遭輾斃 旅巴續駛 事發非學車時段 保險業：倘違例難索賠
學牌鐵騎士失控遭輾斃 旅巴續駛 事發非學車時段 保險業：倘違例難索賠
家犬衝燈 主人追出制止捱撞危殆
家犬衝燈 主人追出制止捱撞危殆
除夕兩死車禍司機認罪 遺屬斥「求咩情」
除夕兩死車禍司機認罪 遺屬斥「求咩情」
河套醫院首用國產放射診斷儀 醫局引入領港牌照 日後或轉其他醫院使用
河套醫院首用國產放射診斷儀 醫局引入領港牌照 日後或轉其他醫院使用
院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險
院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險
消息：行會通過拋垃圾罰3000
消息：行會通過拋垃圾罰3000
家計會推子宮頸細胞HPV合併檢測
家計會推子宮頸細胞HPV合併檢測
涉假支薪紀錄騙13.7萬合約費 分判商爭議不知情
涉假支薪紀錄騙13.7萬合約費 分判商爭議不知情
鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代
鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代
中央政法委陳文清晤鄧炳強 肯定港紀律部隊政治忠誠
中央政法委陳文清晤鄧炳強 肯定港紀律部隊政治忠誠
掉包越柙案 保安局指與羈留制度無關
掉包越柙案 保安局指與羈留制度無關
寄宿智障子回家 抑鬱婦勒斃認誤殺 照顧3兒女長期受壓 犯案後自殺不遂
寄宿智障子回家 抑鬱婦勒斃認誤殺 照顧3兒女長期受壓 犯案後自殺不遂
首工廈過渡屋項目獲資助 料3年內可住
首工廈過渡屋項目獲資助 料3年內可住
甯漢豪：棕地作業者可乘土地空窗期續運
甯漢豪：棕地作業者可乘土地空窗期續運
三跑涉拖欠1.8億 分判供應商到機管局請願
三跑涉拖欠1.8億 分判供應商到機管局請願
反毒拘82人最小15歲 大麻檢獲量最多
反毒拘82人最小15歲 大麻檢獲量最多
大灣區GBA新聞：灣區將設DSE試場 港補習社搶佔藍海 報考內地生料趨增 看好一對一線上教學需求
大灣區GBA新聞：灣區將設DSE試場 港補習社搶佔藍海 報考內地生料趨增 看好一對一線上教學需求
大灣區GBA新聞：內地生水平差異大 補習教師：因材施教更有效
大灣區GBA新聞：內地生水平差異大 補習教師：因材施教更有效
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】發稿駁聯國 議員批行禮如儀 黎棟國叫政府攝高枕頭 促開記招還擊
【Emily】發稿駁聯國 議員批行禮如儀 黎棟國叫政府攝高枕頭 促開記招還擊
【Emily】工聯會啟75周年慶祝活動 未提遊行
【Emily】工聯會啟75周年慶祝活動 未提遊行
【Emily】特首政策組招國際關係主任 須曾海外工作10年
【Emily】特首政策組招國際關係主任 須曾海外工作10年
【Emily】孫玉菡考察灣區 了解大數據護老
【Emily】孫玉菡考察灣區 了解大數據護老
【Emily】中大民調：「青年向上流機會」睇法好轉
【Emily】中大民調：「青年向上流機會」睇法好轉
【Emily】國際反貪局秘書處今開幕 多國代表來港
【Emily】國際反貪局秘書處今開幕 多國代表來港