五一訪港團多爆滿 出行平台熱搜 文體旅局今交代待客部署 警料增人手巡景點

旅遊事務署前日召開統籌會議，商討處理五一假期旅客接待工作，參與會議的旅議會總幹事楊淑芬稱詳情要待當局一併公布，參與會議的代表包括運輸署、海關、入境處等政府部門；旅遊業界則有旅議會、旅監局、酒店業及景點等代表，同時有地區代表出席。

本報查詢警方，黃金周將部署多少警力，警方回覆稱部署屬行動細節，不會公開。警方續稱，會根據過往經驗及因應情况調派適當人手，確保公共安全及公共秩序，並會密切留意有關情况，採取適當措施。

平台訂港機票增15倍 新景點M+故宮吸客

廣州旅行社「廣之旅」發言人官鍵向本報稱，今年五一，該社推出行程3天的香港澳門聯遊線，先往澳門遊覽大三巴，再經港珠澳大橋赴港，遊覽太平山頂、中環海濱、K11、天際100等景點，最後從西九龍搭高鐵返廣州。官鍵表示，五一期間港澳酒店一晚房租2000至3000元，該團團費為每人1970元人民幣，目前已有多團報滿。廣東中旅向本報稱，五一假期澳門主推觀光體驗3天遊，香港則主推主題公園加酒店、巴士票的自由行套餐產品等。

據內地旅遊網站攜程旅行數據顯示，本月29日至下月5日，內地來港機票預訂量按年增逾15倍，最多客人來自深圳、廣州、上海、北京及杭州。本港酒店預訂量方面，本周較一周前增逾52%，較去年同期增加逾18%。

據攜程旅行旗下Trip.com及攜程旅行數據，不論疫情前後，迪士尼樂園、海洋公園、太平山頂及纜車以及昂坪360纜車，都為最受內地遊客歡迎的景點。前年底開幕的M+博物館及去年中開幕的香港故宮文化博物館，躋身今年首季頭十位，平台稱反映新景點對久未出行的旅客相當吸引。

酒店業稱訂房率七成 平均價位復疫前

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨日在港台節目《千禧年代》稱，至本月中本地酒店訂房率已達七成，本周更加緊張，部分區域如旺角、尖沙嘴等接近爆滿。徐英偉表示，與疫情前相比，由於航班未恢復最高客量，今年黃金周前期的酒店預訂量上升速度比以往稍緩。酒店房租方面，徐英偉稱平均價位已恢復到疫前水平，價錢與三亞、北京等內地熱門的旅遊地點相若，他認為香港對旅客有吸引力，有信心內地旅客會選擇來港。

明報記者

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