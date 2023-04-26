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2023年4月26日星期三
港聞二
五一訪港團多爆滿 出行平台熱搜 文體旅局今交代待客部署 警料增人手巡景點
團餐食肆名單冀助分流 旅議會：供參考非強制
旅業缺人短期調動捱過黃金周 憂長遠難顧
30元戲飛明早11時開售 部分場次收手續費 戲院商會：反應若佳商定期辦 已落畫好戲將重上
首場灣仔美食市集 今起18區免費派飛
救生門未關 清潔工30樓墮𨋢槽亡 工會促查門上鎖否 業界：僅業主工程人員掌匙
學牌鐵騎士失控遭輾斃 旅巴續駛 事發非學車時段 保險業：倘違例難索賠
家犬衝燈 主人追出制止捱撞危殆
除夕兩死車禍司機認罪 遺屬斥「求咩情」
河套醫院首用國產放射診斷儀 醫局引入領港牌照 日後或轉其他醫院使用
院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險
消息：行會通過拋垃圾罰3000
家計會推子宮頸細胞HPV合併檢測
涉假支薪紀錄騙13.7萬合約費 分判商爭議不知情
鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代
中央政法委陳文清晤鄧炳強 肯定港紀律部隊政治忠誠
掉包越柙案 保安局指與羈留制度無關
寄宿智障子回家 抑鬱婦勒斃認誤殺 照顧3兒女長期受壓 犯案後自殺不遂
首工廈過渡屋項目獲資助 料3年內可住
甯漢豪：棕地作業者可乘土地空窗期續運
三跑涉拖欠1.8億 分判供應商到機管局請願
反毒拘82人最小15歲 大麻檢獲量最多
大灣區GBA新聞：灣區將設DSE試場 港補習社搶佔藍海 報考內地生料趨增 看好一對一線上教學需求
大灣區GBA新聞：內地生水平差異大 補習教師：因材施教更有效
尊子漫畫
【Emily】發稿駁聯國 議員批行禮如儀 黎棟國叫政府攝高枕頭 促開記招還擊
【Emily】工聯會啟75周年慶祝活動 未提遊行
【Emily】特首政策組招國際關係主任 須曾海外工作10年
【Emily】孫玉菡考察灣區 了解大數據護老
【Emily】中大民調：「青年向上流機會」睇法好轉
【Emily】國際反貪局秘書處今開幕 多國代表來港
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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