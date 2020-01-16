大灣區GBA新聞：內地生水平差異大 補習教師：因材施教更有效

稱DSE課程以港為本 內地生吃力

韓老師解釋，內地生對英文科更傾向背誦，就讀港澳子弟學校的內地港生未必有此問題，但DSE考試會以香港背景制定應用題目，難免較吃虧，因此需因應不同學生情况制定專門的輔導課程，「例如內地生，我更建議從小學開始做DSE輔導，『中途出家』會十分吃力」，亦因DSE應用題目以香港為背景，韓老師建議有心考DSE的話，一定要找香港老師輔導才有作用。

不過，韓老師指出，內地生在學習上的吃苦能力優秀，而網上教學解決了距離問題，「令不同城市的內地生都有機會以較低成本接受港師輔導，只要他們肯讀，畢業後就有更多出路選擇」。

內地港人家長讚「平靚正」

現於深圳前海工作的港人朱先生，其女兒便報讀了學師匯課程。「上網找過幾間比較，現在女兒全科都交給他們，共有4個老師給她一對一教學。」朱先生說，這一年來感到女兒的學習成績有進步，「始終是專人針對式去教」。至於網課，他笑言過去3年「都習慣了」，而且女兒的時間安排更靈活、學費又平了，「真係平靚正喎，我都推薦給朋友」。