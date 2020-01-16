大灣區GBA新聞：灣區將設DSE試場 港補習社搶佔藍海 報考內地生料趨增 看好一對一線上教學需求

明報記者 陳子凌

「一個學生，一份計劃，一種方法」，是香港學師匯（HKSTA）針對每名學生需要的教學模式。學師匯成立於2003年，是一個在香港提供私人補習服務的平台，因應學生的需要，由學師匯安排旗下師資團隊提供一對一教學。

「2021年開始我們將業務拓展到內地，主要是廣東省」，學師匯負責人黃小華（Annie，圖）說，在疫情期間進軍內地是因為留意到近年愈來愈多香港人在大灣區發展，或帶同家人移居，或於區內成家立業，他們的子女正好有輔導教育的需要。

更重要的是，這幾年廣州、深圳、東莞、佛山等紛紛設立可讀DSE課程的港澳子弟學校，「這類學校未來還會愈開愈多」。另一方面，香港考評局宣布2024年起DSE將首次引入「異地同考」措施，讓考生直接在內地合資格學校應考DSE，毋須再親身來港赴考。「這安排對於有意藉DSE進入香港或國際知名學府的內地學生而言會更加方便，預料未來報考DSE的內地生會更多。因此，無論是內地就讀港澳子弟學校的港生或自修DSE課程的內地生，對於輔導教育的需求都會上升，所以我們決定提前在大灣區佈局，搶佔輔導教育市場的藍海。」Annie道。

港教師補DSE更勝任 網課破地域限制

據考評局數據，截至去年12月，非持香港身分證報考2023年DSE的考生共299人，較2022年316人略減；而299人當中有281人為自修生，連同灣區的港澳子弟學校及其他以自修身分報考者，2023年報考DSE的自修生總數按年升9.5%至7706人。

除看好潛在需求，造就大灣區DSE輔導教育市場的另一因素，是3年疫情下上課模式的轉變。「這些年學生已經十分習慣網上上課，老師對於網上授課的技巧也很純熟」，Annie稱，網上教學普及，為學師匯推行跨境一對一教學解決了地域障礙，因為教DSE一定是香港老師更為勝任，「但就算現在已通關，也不可能叫香港老師過關上門教學」。Annie笑說，如果學生在深圳，老師還勉強可以「上門」，但若去到其他城市就很不現實，「交通和時間成本會令每節課收費貴很多」。線上教學沒地域阻隔，除了有助學師匯將業務拓展至更多灣區城市如佛山、惠州，甚至遠至上海、北京都不成問題之外，課堂收費也相對便宜，「老師可以將省下來的交通時間接更多課堂，自然可降低學費，因此無論對老師、我們或家長都相得益彰」。

稱名校退休教師任教 另設STEAM藝術課

從事輔導教育行業逾10年，Annie直言公司最重要的「資產」就是師資。學師匯現時的師資團隊，既有畢業於國際知名大學如哈佛、劍橋等的老師，亦有於本港名校任教多年的退休老師等。除DSE課程，還提供G1至G12、SAT、GCSE、IB等，亦有AI人工智能、STEAM，以及音樂、藝術課程，滿足學生不同需要。Annie表示，「我們會審查每名合作老師的資歷與專科，亦會透過家長的回饋審核，確保老師教學質素。」

一對一補習有市場 不憂其他平台競爭

至於生源，現定居廣州的Annie表示，除了於抖音、小紅書宣傳，也會在港澳網上群組介紹，「最重要是靠口碑、家長間的口耳相傳」。她亦注意到，有香港大型輔導教育機構已在大灣區部署，但不擔心搶客，「香港一直都是補習班和一對一補習共存，因為教學方式與目的不同，一對一補習較能因應學生水平，因材施教」。Annie亦承認，大家都會看到這個市場前景，日後類似學師匯的服務平台也可能會在大灣區湧現，但相信憑藉公司於行內逾20年及擁有成熟、經驗豐富的師資團隊，加上提前進駐灣區，有信心具備一定競爭力。