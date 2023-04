鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代

【明報專訊】「35+」初選案昨續審,第二名控方證人趙家賢作供完畢。律政司副刑事檢控專員萬德豪庭上透露,第三名證人鍾錦麟(圖)的手機於上周六,即4日前破解;法官李運騰聞言後表示不滿,質疑為何審訊來到第50天,仍要處理檢視手機程序,「I think you owe everybody an explanation(我認為你欠各方一個解釋)」。萬解釋,鍾錦麟不肯定其手機密碼,讓他親自解鎖風險過高,並強調控方不會倚賴手機資料。據了解,控方於上周六取得手令破解手機。聆訊今續。