鍾錦麟手機上周破解 官不滿太遲 「已審50天仍要處理手機」 斥控方欠各方交代

未讓鍾自行解鎖

控方憂錯密碼資料删除

前民主動力召集人趙家賢昨日完成共17天作供，接下來擬傳召認罪被告、前民動副召集人鍾錦麟作供；辯方沒反對控方為另外證人申請匿名令。萬德豪指出，早前未能開啟鍾錦麟的智能手機，上周六利用先進科技破解，萬解釋，鍾曾將密碼組合給予警方，但鍾並不確定。法官陳慶偉稱，鍾是聲稱忘記了。李官追問，有否讓鍾親自解鎖？萬稱做法風險太大，倘若密碼錯誤，手機內資料會被清除。

辯方收逾2000信息資料

萬德豪續稱，昨日午休時已把手機信息內容交予辯方，控方不會倚賴該些資料。有辯方大律師指出，午休後才收到逾2000條信息資料，需時審視。萬補充，趙家賢相關信息涵蓋九成當中資料，包括鍾、趙兩人有份的WhatsApp訊息群組。李官卻表示，辯方亦要查看和比對，或有需要重新傳召證人趙家賢作供，陳官又說，還有第一證人區諾軒。李官認為，重要的是讓辯方有充足時間思考此議題。手機一事押後今天再處理。

另外，代表鄒家成的大律師陳世傑昨盤問趙家賢，指出2020年5月新東協調會議，沒就否決權投票，趙表示不同意，同時趙不清楚參選人有否達成協議。趙稱，原本戴耀廷要求參選人簽文件，惟戴在同年6月記者會稱毋須簽署。趙將協調文件視為共識，他解釋依照原定構思，若在記者會公開文件，有人不同意內容則會引來「反彈」。趙重申，當時真誠確信會議達成協議，戴於會上及後有傳閱文件。

趙家賢：不同意抗爭派未必反政府

趙又認同「本土抗爭派」基本上以港人優先，但不同意抗爭派只是更積極主動地爭取政治目標，未必反政府，因為傳統民主派也會促請政府落實建設項目。

趙稱何桂藍有參與新東會議討論

前公民黨李予信的代表大律師關文渭盤問時提及，「超區」議席是政府和民主黨妥協下衍生，趙當年參與其中。趙供稱「妥協係政治藝術」，時任民主黨中央委員的趙支持該黨通過政改方案。趙形容李予信溫和務實，屬新晉傳統民主派。

趙另在控方覆問下澄清出席過兩次港島會議，而且何桂藍有參與新東會議的熱熾討論，席上過半數為本土抗爭派，民動曾遭他們攻擊。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）