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涉假支薪紀錄騙13.7萬合約費 分判商爭議不知情

【明報專訊】一名44歲工程分判商，涉嫌在新世界發展一個土瓜灣私人住宅項目，使用虛假工人薪金紀錄，訛稱已向工人支薪，向三判申領合約費，騙取13.7萬元，他否認一項使用虛假文書罪受審，案件昨於九龍城裁判法院開審。辯方爭議相關薪金紀錄是否由被告遞交，以及他是否知悉紀錄虛假。

涉三判工程 5工人未收工資

被告梁偉堂為歷藍創作公司的商業登記申請人，他被控於2020年9月1至25日期間某日，知道或相信某虛假文書屬虛假，而使用該文書，即一份看來由5名文氏工程（裝飾）有限公司（下稱文氏）的工人簽署的聲明書，意圖誘使富暉裝飾有限公司接受為真文書。

控辯雙方同意案情指，案發時富暉裝飾有限公司是土瓜灣私人住宅項目臻尚的三判商，富暉將工程中的窗殼和油漆工程，再分判予歷藍創作公司，歷藍則委聘文氏聘請工人處理油漆工程。富暉在2020年8月31日簽署一份「僱員收取薪酬聲明書」，證明工人已收取工資，惟直至9月25日，5名文氏的工人都沒有收到上述聲明書聲稱的工資，涉款共137,025元。

案發時任職富暉助理經理的曹耀德（音譯）供稱，他負責填寫「僱員收取薪酬聲明書」上的員工姓名及開工日數資料，轉交被告索取工人簽署，再將聲明書交由富暉支付合約金，富暉一般要確定歷藍支薪後，才會支付合約金。他不清楚被告擔任什麼職位，只相信他是歷藍的代表，亦肯定案發時與被告接洽支薪事宜；他在辯方盤問下補充，已不記得何時交收聲明書。

【案件編號：KCCC 2758/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 使用虛假文書

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