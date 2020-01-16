港聞

港聞二

家計會推子宮頸細胞HPV合併檢測

【明報專訊】子宮頸癌是2020年香港女性其中一種最常見癌症及致命癌症，分別排第七及第八位，同年每10萬名女性有7.6人患子宮頸癌，多於世衛組織定下2030年消除子宮頸癌的目標，即每10萬名婦女發病率低於4宗。家計會本月推出全新的合併子宮頸篩查檢測服務，將人類乳頭瘤病毒（即HPV病毒）的DNA檢測，與子宮頸細胞檢測（液基薄層柏氏抹片）合併，為30歲或以上婦女提供靈敏度較高的癌前病變子宮頸篩查服務，能於早期發現癌前病變，每次收費750元。

可早期發現癌前病變 收費750元

子宮頸癌的成因有超過95%是由持續感染「高風險類型的人類乳頭瘤病毒」（hr-HPV）所致，hr-HPV主要經性接觸傳播，大部分受感染者皆無症狀，病毒有機會自行清除，但若持續感染，則可能會導致子宮頸出現不正常的細胞病變，例如癌前病變，甚至發展成癌症。家計會一直提供單一子宮頸細胞檢驗服務，去年該會進行31,954個子宮頸細胞檢驗中，異常細胞個案佔5.77%。

一個樣本兩種檢測 月內有結果

家計會新推出的合併子宮頸篩查檢測服務中的HPV DNA檢測由港大病理化驗所提供，可驗出14種hr-HPV，包括最高危的HPV-16及18。家計會高級醫生王靜妍表示，合併檢測只需同一個樣本，便可一次過做兩種檢測；同時能透過檢測異常細胞及hr-HPV感染，評估子宮頸癌風險。

合併檢測一個月內有結果，若兩者結果均為陰性，表示檢測結果正常，可把篩查間距由只進行子宮頸細胞檢測的3年延長至5年；如兩者結果均為陽性，則須接受子宮頸窺鏡檢查。若HPV DNA檢測結果為陽性，子宮頸細胞檢驗結果陰性，則視乎基因分型結果，以決定接受子宮頸窺鏡檢查，或於建議時間再做合併檢測；相反，若HPV DNA檢測結果陰性，子宮頸細胞檢驗結果陽性，則視乎細胞病變程度決定接受子宮頸窺鏡檢查，或再做合併檢測。

不過，王靜妍補充，篩查並非百分百準確，即使最近一次子宮頸篩查結果正常，若出現陰道不正常出血、月經之間或性交後出血等症狀，應盡快求醫。她指出，過早開始有性行為、有多個性伴侶、長期服食避孕丸超過5年等都有較高風險，建議可按照醫生評估，提早做篩查。

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