消息：行會通過拋垃圾罰3000

阻街加重3倍罰6000

為提高阻嚇力，政府早前建議增加《定額罰款條例》中9項罪行的罰款，其中7類包括「將扔棄物或廢物棄置在公眾地方」、「在公眾地方吐痰」、「犬隻糞便弄污街道」、「未經准許而展示招貼或海報」等行為的罰款金額，均由1500元增加至3000元。其餘兩項分別針對店舖阻街及非法棄置大量建築或其他廢物的罰款金額，則由1500元增加至6000元。

另外，環境及生態局亦建議修訂《定額罰款條例》，讓食環署、房屋署、康文署及漁護署亦有權就「非法擺放廢物」罪行發出定額罰款。

擬修例授權4部門發罰單

鄭泳舜指現時環境衛生法例的罰款金額太低，不少「慣犯」會當罰款作舖租一部分，阻嚇作用不足，雖然政府已推行全港清潔大行動，食環署等不同部門亦有加強執法，但個別地區的衛生及鼠患等問題仍未解決，有需要提高罰則。

鄭又指本港通關後，旅遊景點人流增多，促請政府加強清潔，改善市容；並且建議政府除了繼續宣傳教育市民，亦希望食環署按個別社區需要，在衛生黑點及店舖阻街問題嚴重的地區加強執法。

民主黨油尖旺區議員朱子洛則反對一刀切將店舖阻街罰款提高至6000元，認為應採取漸進式罰款，對屢犯的店舖東主增加罰款，才能對症下藥。對於政府建議修訂讓食環署及房屋署等部門人員有權就非法棄置廢物的罪行發出定額罰款，他認為相關部門應加強人員培訓，避免不當執法引起衝突。