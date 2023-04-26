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港聞二

院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險

【明報專訊】「中央援港應急醫院」由中央政府指派中建科工集團負責，去年4月落成，同年底交付特區政府，至今一直未啟用。醫管局昨邀傳媒參觀應急醫院放射部，外界首次踏足應急醫院內部。本報記者發現，應急醫院的電源插口使用內地規格的兩腳扁形及八字形插座，而非本港規格的英式三腳插座，且無開關按鈕，醫院冷氣等部分電器亦使用內地規格插頭。

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新稱，本港基於安全風險，建議使用設有開關按鈕的英式三腳插座，並受《電力（線路）規例》規管，如使用非本港規格插座須另行申請。本港電器如須使用內地插頭，須另外加配轉換插頭，溫稱一般而言使用轉換插頭風險不大，但用得多會「搶火」，或有安全風險，不建議醫院使用。

放射部等候區設有飲品售賣機，另枱上擺放插有充電器的拖板，供病人等候時使用。溫冠新認為，病人替手機充電未必有問題，飲品售賣機耗電量較多，須小心留意。

應急醫院分為兩座，樓高一層並設多個區域，傳媒昨僅獲邀參觀位於其中一座的放射部，其他範圍不得進入。記者甫踏入醫院正門便見前方範圍被圍板遮蓋，有指示牌以繁體字指引前往放射部。醫管局昨向傳媒介紹應急醫院設有電腦掃描儀及磁力共振儀，但據放射部平面圖所示，醫院另設X光、超聲波及內窺鏡房間。

相關字詞﹕日間放射診斷服務先導計劃 新冠疫情 應急醫院

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