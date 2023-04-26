院內發現內地兩腳電插口 專家：港電器需轉插頭有危險

港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新稱，本港基於安全風險，建議使用設有開關按鈕的英式三腳插座，並受《電力（線路）規例》規管，如使用非本港規格插座須另行申請。本港電器如須使用內地插頭，須另外加配轉換插頭，溫稱一般而言使用轉換插頭風險不大，但用得多會「搶火」，或有安全風險，不建議醫院使用。

放射部等候區設有飲品售賣機，另枱上擺放插有充電器的拖板，供病人等候時使用。溫冠新認為，病人替手機充電未必有問題，飲品售賣機耗電量較多，須小心留意。

應急醫院分為兩座，樓高一層並設多個區域，傳媒昨僅獲邀參觀位於其中一座的放射部，其他範圍不得進入。記者甫踏入醫院正門便見前方範圍被圍板遮蓋，有指示牌以繁體字指引前往放射部。醫管局昨向傳媒介紹應急醫院設有電腦掃描儀及磁力共振儀，但據放射部平面圖所示，醫院另設X光、超聲波及內窺鏡房間。